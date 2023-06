Ojciec Muchovej mówi o finale Roland Garros. Zdradził, co zrobił Fibak

Josef Mucha oraz jego żona Hana pojechali do Paryża na krótkie wakacje, ale zostali tam na dwa tygodnie, gdyż iż córka - Karolina Muchova - przebijała się przez kolejne etapy Roland Garros. Aż do samego finału, w który przegrała 2:6, 7:5, 4:6 z Igą Świątek po niesamowitej, blisko trzygodzinnej, walce.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek na Wimbledonie. "Teraz powinno być lepiej"

Tata Karoliny Muchovej zdradza, że otrzymali mnóstwo gratulacji. W tym od tenisowych legend

Ojciec tenisistki to były piłkarz, który karierę zrobił jedynie na krajowym podwórku. Obecnie jest trenerem piłkarskim. Był asystentem w klubie Slovacko. Sezon w lidze czeskiej się skończył, a to spowodowało, że mógł wejść do samolotu i dopingować córkę w Paryżu.

Ukrainka wprost o tym, co dzieje się na Białorusi. "Spłonęłabym ze wstydu"

Świetna postawa Karoliny spowodowała, że gratulacje spływały również na ręce jej rodziców. - Ciągle nam gratulowali. Raz weszliśmy do pokoju, a tam wielkie gratulacje i czekoladki. Po ostatnim meczu zostawili nam kieliszki szampana i list gratulacyjny. Naprawdę podobało nam się wszystko. Świetnie - powiedział ojciec tenisistki w rozmowie z czeskim portalem "iSport".

Były sportowiec miał okazje przyjmować gratulacje również od polskich postaci ze świata tenisa. - Gratulują nam takie osobistości jak Wojciech Fibak i Jan Kodes [trzykrotny czeski mistrz wielkoszlemowy - red]. Czytamy, co mówią o niej inne legendy. To naprawdę Cię rozgrzewa. Kiedy piętnaście tysięcy widzów intonuje imię twojej córki, to jest piękne. Karolina zasłużyła na to za wszystko, co dała tenisowi - pękał z dumy Czech, który jednak był zaskoczony takim sukcesem córki w Paryżu. - To była mączka i nie wydaje mi się, żeby to była jej najmocniejsza nawierzchnia - śmiał się.

Sensacyjna porażka półfinalistki Roland Garros. "To jest coś nierealnego"

Ojciec tenisistki może być dumny z jej wyników sportowych, ale również klasy i zachowania, czym potwierdziła dobre wychowanie. Karolina Muchova po finale podeszła do wzruszonej Igi Świątek i ją przytuliła. - W końcu to tylko sport. Wie, jak się zachować i na pewno jej się to opłaci - wyznał Josef Mucha.

Finał turnieju wielkoszlemowego w Paryżu pozwolił Karolinie Muchovej na awans na 15. miejsce w rankingu WTA. To jej najlepszy wynik w karierze.