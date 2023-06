Trener Świątek zaskoczony tym, co zrobiła Sabalenka. "Zazwyczaj się nie wraca"

Polscy kibice podczas tegorocznego Rolanda Garrosa śledzili nie tylko poczynania Igi Świątek (1. WTA), ale również Aryny Sabalenki (2. WTA). Wszystko dlatego, że w przypadku końcowego triumfu Białorusinka mogła objąć prowadzenie w rankingu WTA i zakończyć panowanie naszej zawodniczki. Wiceliderka zakończyła jednak udział w imprezie na półfinale, przegrywając po trzysetowym boju z Karoliną Muchovą (16. WTA).

Wiktorowski zaskoczony postawą Sabalenki. "Zazwyczaj już się nie wraca z takiego wyniku"

Sabalenka i Muchova stworzyły w Paryżu wspaniałe tenisowe widowisko. Dwa pierwsze sety kończyły się tie-breakiem, a losy trzeciej partii rozstrzygnęły się w niesamowity sposób. Białorusinka prowadziła w niej 5:2 i miała piłkę meczową przy serwisie rywalki. Czeszka nie tylko obroniła meczbola, ale odwróciła losy meczu i wygrała tego seta 7:5.

Spotkanie to podsumował w rozmowie z CANAL+ Sport Tomasz Wiktorowski. - Nie do końca byłem zaskoczony faktem, że Karolina Muchova była w stanie pokonać Arynę Sabalenkę. Natomiast z przebiegu tego meczu, zwłaszcza trzeciego set już tak. Aryna Sabalenka była już w pewnym momencie murowaną faworytką. Było już 5:2 i piłki meczowe. Z taką rywalką jak Sabalenka zazwyczaj już się nie wraca z takiego wyniku. To było dla mnie zaskoczenie, że udało się Muchovej odwrócić losy meczu i zamknąć go. Wiedziałem jednak, że ma narzędzia do tego, by pokonać drugą rakietę świata - ocenił.

Świątek rozegrała z Muchovą najcięższy finał. "Była to bardzo trudna rywalka"

Trener Igi Świątek nawiązał również do finałowego meczu z Muchovą i ocenił jej styl gry, który znacznie różni się od stylu Sabalenki. - Czeszka gra dużo ze zmianą rytmu, z rotacją wsteczną, z dojściem do siatki i skrótem. Trzeba być bardzo uważnym. Poza tym ma świetny bilans z zawodniczkami z dziesiątki. Przebieg meczu pokazał, że była to bardzo trudna rywalka. Z Sabalenką byłaby to walka o dominację. O to, kto pierwszy przejmie inicjatywę. Tu było więcej szachów na korcie. Trzeba było zagrać momentami bardziej technicznie, użyć taktyki - stwierdził Wiktorowski.

Realizacja założeń technicznych pozwoliła Świątek wygrać 6:2, 5:7, 6:4 i wywalczyć czwarte wielkoszlemowe trofeum, w tym trzecie w Paryżu.