Porzuciła tenis i wydała majątek na operacje. Co za metamorfoza. "Wystarczy spojrzeć"

Rachel Stuhlmann jest byłą amerykańską tenisistką, która w latach 2010-2014 grała w NCAA Division I, czyli międzyuczelnianych rozgrywkach w Stanach Zjednoczonych. - Uwielbiam Rafaela Nadala. Kiedy byłam mała, miałam jego plakat na ścianie. Bardzo też lubiłam Serenę Williams - powiedziała w rozmowie z GiveMeSport Women. Nie zrobiła jednak kariery w sporcie, twierdząc, że dojście na szczyt zajęłoby jej zbyt dużo czasu.

Porzuciła tenis na rzecz kariery w mediach społecznościowych. Nowe życie Rachel Stuhlmann

Po zakończeniu przygody z grą w tenisa postanowiła zostać dziennikarką i stworzyła bloga, na którym pisała artykuły o tym sporcie. Jej teksty zostały dobrze przyjęte i dzięki temu rozpoczęła współpracę z wieloma markami. W tym samym czasie była bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Szybko stawała się coraz bardziej popularna i obecnie na Instagramie śledzi ją 306 tysięcy użytkowników.

Jak widać, w tej branży odniosła dużo większy sukces niż w sporcie, co pozwoliło jej na przeprowadzenie operacji plastycznych. Stuhlmann w ciągu kilku lat zmieniła się nie do poznania. Jej przemianę skomentował chirurg plastyczny dr Richard Westreich. - Wykonała bardzo dobrą robotę, zostając influencerką. Kosmetyczna praca, którą wykonała, jest bardzo dobra. Rachel nadal chodzi na kort, ale tylko po to, aby pokazywać się w strojach tenisowych - powiedział w rozmowie z "The Sun". I dodał, że Stuhlmann powiększyła piersi, przeszła brazylijski lifting pośladków, a także operację nosa i ust.

- Całkowity koszt wyniósł około 150 tysięcy dolarów. Może poza rozmiarem powiększenia piersi, cała praca jest wykonana całkiem dobrze. Rachel naprawdę wygląda jak zupełnie inna osoba. Wystarczy spojrzeć na zdjęcia z 2017 roku, czyli zaledwie sześć lat temu. Jest to dość znacząca transformacja - zakończył.

Trudne początki Stuhlmann

W wywiadzie z GiveMeSport Women Stuhlmann stwierdziła, że jest bardzo zadowolona ze swojej pracy, ale dodała, że miała trudne początki. - Ogólnie rzecz biorąc, otrzymałam dużo miłości i było to niesamowite. Na początku mojej kariery byłam zastraszana przez kilka osób, ale postanowiłam nie dopuścić do tego, by ich słowa do mnie docierały i chciałam być sobą. To była jedna z najlepszych decyzji, jakie kiedykolwiek podjęłam - dodała.