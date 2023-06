Sensacyjna porażka półfinalistki Roland Garros. "To jest coś nierealnego"

Na półfinale i porażce 2:6, 6:7(7) z Igą Świątek zakończył się tegoroczny Roland Garros dla Beatriz Haddad Mai, co i tak jest jej wielkim sukcesem, gdyż wcześniej w turniejach wielkoszlemowych nie przebrnęła przez drugą rundę. Mimo to w poniedziałek zadebiutowała jako dziesiąta rakieta świata.

Brazylijka w Paryżu rozegrała pełne i wyczerpujące dwa tygodnie, a mimo to poprosiła organizatorów imprezy w Nottingham o możliwość gry w ich turnieju, zamiast odpocząć, jak zrobiły to Iga Świątek czy Aryna Sabalenka. Swojego zdziwienia nie krył m.in. Dawid Celt, kapitan reprezentacji Polski w Billie Jean King Cup, który w "Kanale Sportowym" powiedział, że "nie rozumie, o co tutaj chodzi", bo przecież nie o punkty ani pieniądze.

21-letnia Ukrainka zaczyna mieć patent na zawodniczki z czołówki

Beatriz Haddad Maia i tak będzie musiała odpocząć od rywalizacji kilka dni, gdyż przegrała z 21-letnią Darią Snigur (157. WTA) 4:6, 3:6. Młoda Ukrainka w zeszłym roku w US Open ograła Simonę Halep, więc ma już na swoim rozkładzie dwie uznane tenisistki ze światowej czołówki. To jednak zawodniczka, która na co dzień występuje w ITFach.

- To jest coś nierealnego! Beatriz to naprawdę świetna tenisistka, grała w półfinale Rolanda Garrosa. Chcę jej podziękować za ten mecz. Po prostu starałam się zagrać jak najlepiej. Chcę podziękować wszystkim fanom, którzy wspierali nas obie, wszystkim ukraińskim fanom, którzy wspierali mnie. Dziękuję bardzo! - powiedziała po meczu rozemocjonowana Daria Snigur, która w 2019 roku wygrała juniorski Wimbledon, więc trawa nie jest jej obca. Sama mówi, że jest to jej ulubiona nawierzchnia.

Pokonanie dziesiątej rakiety świata to o tyle niesamowita historia, że 21-latka do drabinki głównej dostała się jako szczęśliwa przegrana z kwalifikacji. W nich uległa Elizabeth Mandlik w trzech setach. O występie przeciwko Haddad Maii dowiedziała się krótko przed startem pojedynku. - Byłam w swoim pokoju, kiedy zadzwonił dyrektor turnieju i powiedział, że jestem szczęśliwym przegranym i zagram drugi mecz na korcie centralnym. Od razu pomyślałam, że muszę się rozgrzać, muszę się pozbierać psychicznie. Nie rozumiałam wtedy, co tak naprawdę się stało. To niesamowite - wyznała Ukrainka.

Natomiast Brazylijka straci 220 punktów za brak obrony tytułu w Nottingham, ale nie powinno jej to nic kosztować w rankingu WTA - wciąż będzie zajmować dziesiątej miejsce, chyba że cały turniej w 's-Hertogenbosch wygra Weronika Kudermietowa. To jej jedyne niebezpieczeństwo utraty pozycji. Haddad Maia w zeszłym sezonie miała bardzo udany czas na kortach trawiastych. Oprócz wygrania Nottingham tydzień po tygodniu triumfowała również w Birmingham, a w Eastbourne dotarł do półfinału. Nie przełożyło się to jednak na dobry wynik na Wimbledonie, gdzie przegrała już w pierwszej rundzie z Kają Juvan.