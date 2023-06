Wiktorowski mówi o planach Świątek. "Mamy mało czasu"

Iga Świątek (1. WTA) wygrała trzeci turniej French Open w karierze, pokonując w finale 6:2, 5:7, 6:4 Czeszkę Karolinę Muchovą (16. WTA). Tym samym Polka pozostaje liderką światowego rankingu z dosyć sporą przewagą nad drugą Aryną Sabalenką. Mimo to Karol Stopa, komentator Eurosportu, zwrócił uwagę na błędy Świątek w finale. - Ten mecz powinien być łatwy. Iga nie wykorzystała jednak sytuacji. Dawno nie widziałem, żeby wywaliła tyle prostych piłek z forhendu, który kiedyś był jej największą bronią. Znowu nerwy - mówił Stopa. Co dalej w tym sezonie dla Igi?

Zobacz wideo Iga Świątek na Wimbledonie. "Teraz powinno być lepiej"

Świątek wystąpi w turnieju w Bad Homburgu. Wiktorowski: Mamy mało czasu

Teraz tenisowy sezon przenosi się na korty trawiaste, a głównym punktem będzie Wimbledon, który będzie rozgrywany w dniach 3-16 lipca. W porównaniu do zeszłego roku Świątek zagra w jednym turnieju niższej kategorii, by się przygotować do gry na tej nawierzchni. Po finale Roland Garros dowiedzieliśmy się, że Polka wystąpi w turnieju WTA 250 w Bad Homburg, rozgrywanym od 26 czerwca do 1 lipca. To oznacza, że teraz będzie miała około dwóch tygodni na odpoczynek.

Do tej sprawy w rozmowie z Canal+ Sport odniósł się trener Tomasz Wiktorowski, który potwierdził udział Świątek w zawodach w Bad Homburgu. - Dzisiaj planowaliśmy, kiedy polecimy i jak będziemy się tam przygotowywać. To będzie taki turniej przygotowawczy do Wimbledonu, a stamtąd polecimy do Londynu. Zobaczymy jeszcze, którego dnia. Musimy popracować i się przygotować, a także rozwijać umiejętności Igi w grze na trawie. Mamy na to mało czasu, ale postaramy się, by go wykorzystać maksymalnie - powiedział.

Zawody w Bad Homburgu pojawiły się po raz pierwszy w tenisowym kalendarzu w 2020 roku, ale przez pandemię dopiero rok później została rozegrana pierwsza edycja. Wygrała Angelique Kerber (obecnie 602. WTA), a w 2022 roku triumfowała Caroline Garcia (4. WTA). Pula nagród w tym roku w Niemczech wyniesie 203 tys. euro. Do tego turnieju, poza Polką, zgłosiła się m.in. Ludmiła Samsonowa (15. WTA), Wiktoria Azarenka (19. WTA) czy Martina Trevisan (63. WTA).