"Ulga, że się nie zes***łem". Były nr 3 na świecie wrócił po prawie dwóch latach

32-letni tenisista ostatni mecz na zawodowych kortach rozegrał 29 lipca 2021 r. Dziś nie jest nawet sklasyfikowany w rankingu ATP. W holenderskim 's-Hertogenbosch - jego pierwszym turnieju po przerwie - gra, korzystając z zamrożonego rankingu. Dotyczy on zawodników, którzy na dłużej wypadają z rywalizacji z powodu kontuzji. Milos Raonic niespodziewanie ograł rozstawionego z piątką Miomira Kecmanovicia (39. ATP) 6:3, 6:4. Dla finalisty Wimbledonu z 2016 roku to pierwszy mecz na trawie od czterech lat.

"Ulga i radość" towarzyszyły zawodnikowi po tym zwycięstwie. - Ulga, że mogę wyjść na kort i zagrać dobry tenis bez poważnego bólu. Ulga, że się nie zes***łem się w pierwszym meczu, a także radość z rywalizacji przed publiką - dodał.

Takie emocje nie mogą dziwić po pierwszym od dwóch lat spotkaniu. W dodatku zwycięskim. Tym bardziej że Raonic był pogodzony z końcem kariery. W zasadzie można pisać o tym w trybie dokonanym, gdyż - mimo że nie ogłosił tego publicznie - to sam zawodnik przyznał, że w swoim otoczeniu dał do zrozumienia, że przechodzi na emeryturę. - Byłem całkiem zadowolony z tej decyzji, ponieważ dzień w dzień odczuwałem spory ból. Nie wyglądało na to, żeby podjąć inną decyzję. To po prostu wydawało się logiczne - powiedział Kanadyjczyk.

Legenda dała przykład. Raonic chce się godnie pożegnać

Lista jego kontuzji jest porażająca. Ostatnio zmagał się z problemami ścięgna Achillesa. Wcześniej były to urazy pleców, łokci, pośladków, ud, prawej kostki, prawej łydki i prawego kolana. Brutalna rzeczywistość zawodowego tenisisty, więc nic dziwnego, że potrzebował czasu wolnego. - Przez trochę ponad rok nie wziąłem do ręki rakiety - wyznał.

To właśnie nagłe usunięcie się w cień i kompletne zniknięcie z tenisowego świata zmotywowało 32-latka do próby powrotu. Wydaje się, że powrotu jedynie, aby się pożegnać. Do podobnego kroku zmotywował się w zeszłym roku Juan Martin del Potro, który zakończył karierę, wracając po kolejnej operacji i kontuzji, aby wystąpić w Buenos Aires.

- Chciałem się porządnie pożegnać. Chciałem jeszcze raz zagrać na Wimbledonie. W tym roku Canadian Open odbywa się w Toronto. To była dla mnie wielka rzecz - wyznał Raonic dla "TSN" po spotkaniu pierwszej rundy w holenderskim 's-Hertogenbosch. - Chciałem jeszcze raz zagrać przed moimi rodzicami - dodał.

W 2020 i 2021 roku rodzice zawodnika nie mogli oglądać go w akcji z uwagi na pandemię koronawirusa. Poświęcenie matki i ojca pomogło Kanadyjczykowi spełnić tenisowe marzenia. W latach 90., gdy Raonic miał trzy lata, uciekli z pogrążonej wojnie domowej Jugosławii, aby przenieść się w okolice Toronto.

To był powrót do normalnego funkcjonowania. Nie tylko do sportu. Wszystko dla rodziców

Kanadyjczyk wyznał, że rekonwalescencja i rehabilitacja to nie był tylko powrót do sportu, ale także normalnego funkcjonowania na co dzień. - Nie sądzę, żebym zrobił pół kroku wstecz od bycia sportowcem. Myślę, że byłem w tyle w możliwości wykonywania codziennych ogólnych czynności - powiedział Raonic, który musiał doprowadzić ciało do odpowiedniego "stanu używalności", czyli: zrzucić sporo kilogramów. Po dłuższej przerwie widać było, że jego sylwetka jest daleka od etosu profesjonalnego sportowca, a na brzuchu osadzało się zbyt dużo tkanki tłuszczowej.

Jego powrót był hamowany i wystawiany na próbę kilka razy. 32-latek miał pecha. Najpierw złamał palec u nogi krótko po ślubie w kwietniu 2022 r. - Nagle nie mogłem nosić obuwia przez dwa miesiące - wspomina. Celem więc było Australian Open, w którym w swoim najlepszym sezonie 2016 dochodził do półfinału. Aż pięciokrotnie był w ćwierćfinale. - Niestety potem znowu doznałem kontuzji pod koniec roku. Naderwanie łydki. Wtedy po raz pierwszy zachorowałem na COVID - relacjonuje zawodnik.

To był kluczowy moment, który kazał Raonicowi postawić wszystko na jedną kartę. Wtedy uznał, że tegoroczna edycja Wimbledonu oraz turniej w rodzinnym mieście to jedyna szansa na powrót i godne pożegnanie. - Postawiłem sobie ultimatum - wyznał. - Nie zamierzam czekać kolejnych dwóch lat na wyjazd do Toronto. Nie zamierzam czekać kolejnych dwunastu miesięcy na Wimbledon. To była dla mnie ostatnia próba. I wszystko poszło dobrze. Pracowałem każdego dnia, ile mogłem. W niektóre dni po prostu nie było to możliwe, ale przetrwałem to i starałem się jak najlepiej wykorzystać każdy dzień - kontynuował. Canadian Open (Masters 1000) to impreza, która naprzemiennie jest organizowana w dwóch kanadyjskich miastach. W latach parzystych kobiety rywalizują w Toronto, a mężczyźni w Montrealu. W latach nieparzystych odwrotnie. W tym roku edycja męska przypada na Toronto, w którym wychował się Raonic.

Praca się opłaciła, ponieważ 32-latek przybył do 's-Hertogenbosch i wygrał mecz pierwszej rundy z uznanym rozstawionym rywalem. Wybrał to miejsce, a nie równoległą imprezę w Stuttgarcie, gdzie w przeszłości dochodził do finału, ponieważ nigdy nie grał w tym holenderskim mieście. - Gdybym pojechał do Stuttgartu, prawdopodobnie porównałbym to do tego, jak się tam czułem w przeszłości, podczas gdy tutaj wszystko było nowym początkiem. Dało mi to czystą kartę - wyjaśnił.

Raonic przyznał, że przed pierwszym swoim pojedynkiem od dwóch lat musiał poprosić sędziego o przypomnienie zasad i wytłumaczenie zmian w coachingu czy zegarze 25 sekund, który od pewnego czasu jest widoczny dla zawodników. - Najtrudniejszą rzeczą była strona mentalna - wyznał. Zdradził, że jego pierwszy sparing z aktywnym zawodnikiem odbył się tydzień wcześniej. Powiedział, że wiele się zmieniło, a szokiem dla niego była szybkość piłki. - Byłem bardzo zdenerwowany. Nie tego czy będę w stanie dobrze grać. Uczenie się rywalizacji. Walki o każdy punkt. To zupełnie co innego - dodawał. Jego poziom był aż szokująco dobry w kontekście tego jak długo nie grał.

- Wystąpię na kortach Wimbledonu. Jeszcze raz zagram w Toronto. Poza tym w tej chwili do niczego innego się nie zobowiązuję. Po tylu latach uprawiania tenisa, który jest całym moim życiem i potem będąc z dala od niego przez tak długo, zdałem sobie sprawę, że życie po drugiej stronie też jest w porządku - pięknie podsumował Milos Raonic.