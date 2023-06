Świątek pierwszy raz w sezonie wyprzedziła Sabalenkę w tej klasyfikacji. Absolutny top

Iga Świątek (1. WTA) po raz trzeci w karierze triumfowała na kortach Rolanda Garrosa. W finale nie bez problemów pokonała 6:2, 5:7, 6:4 Czeszkę Karolinę Muchovą (16. WTA). Tym samym nie tylko obroniła tytuł na francuskiej ziemi, ale i prowadzenie w światowym rankingu. Aktualnie ma 928 punktów przewagi nad drugą Aryną Sabalenką, z którą od kilku tygodni prowadzi zaciętą rywalizację.

Świątek wyprzedziła Sabalenkę pod względem bilansu zwycięstw. Pierwszy taki przypadek w tym sezonie

Białorusinka rzuciła wyzwanie liderce światowego rankingu. Sukcesywnie zmniejsza stratę, ale jak na razie nie udało jej się wyprzedzić Polki. Ale do czasu finału Rolanda Garrosa Sabalenka mogła pochwalić się lepszym bilansem zwycięstw w sezonie 2023 - wygrała aż 34 mecze, przy tylko sześciu porażkach, co dawało jej skuteczność na poziomie 85 procent. Triumfowała w turniejach m.in. w Adelajdzie, Australian Open czy Madrycie.

Dopiero dzięki zwycięstwu w decydującym starciu Rolanda Garrosa, Świątek dogoniła i wyprzedziła Białorusinkę. Bilans spotkań Polki w 2023 roku to 35 wygranych i sześć przegranych, co daje jej skuteczność na poziomie 85,4 procent. Wygrała imprezy w Dosze, Stuttgarcie i w Paryżu. Tym samym po raz pierwszy w sezonie Świątek wyprzedziła Sabalenkę w tej statystyce. Dodatkowo żadna z obecnych zawodniczek w tourze nie może pochwalić się lepszym bilansem zwycięstw od naszej tenisistki.

Dzięki sobotniemu triumfowi Świątek zrównała się liczbą tytułów French Open z Sereną Williams, Margaret Court, Arantxy Sanchez Vicario czy Moniką Seles. Tym samym awansowała na czwarte miejsce w klasyfikacji wszech czasów. Na czele zestawienia znajduje się Chris Evert, która ma siedem triumfów. Zdaniem Piotra Woźniackiego, ojca i trenera byłej najlepszej tenisistki świata, Karoliny Woźniackiej, Świątek może nie tylko wyprzedzić Amerykankę, ale i zdominować rywalizację we Francji, jak Rafael Nadal.

- Hiszpan wygrał Roland Garros 14 razy i pewnie wszyscy uważają, że już nigdy nikt czegoś takiego nie dokona, a ja uważam, że Iga jak najbardziej może też to zrobić. (...) Jestem przekonany, że osiągnie wielkie rzeczy - powiedział Woźniacki w rozmowie ze Sport.pl.

Teraz przed Świątek kilka dni przerwy - jej najbliższym turniejem będzie WTA 250 w Bad Homburg, który rozpocznie się 26 czerwca. Impreza pozwoli jej przyzwyczaić się do nawierzchni trawiastej, z którą w poprzednich latach miała problem. Najlepszym wynikiem Polki na seniorskim Wimbledonie była czwarta runda, do której dotarła w 2021 roku. Nieco lepiej w tym zestawieniu prezentuje się Sabalenka - jej najlepsze osiągnięcie w Londynie to półfinał.