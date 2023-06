Rodzinne dramaty wyzwoliły "wewnętrzny ogień". Potężna tenisowa nacja chce wrócić do chwały

Myślisz argentyński tenis, mówisz: Guillermo Vilas. To do dziś najsławniejszy i najbardziej utytułowany zawodnik z tego kraju. Leworęczny tenisista czterokrotnie triumfował w turniejach wielkoszlemowych i choć kojarzony był jako specjalista od mączki, tylko jedno z tych zwycięstw odniósł w Roland Garros. W Paryżu aż trzy razy przegrywał w finale - dwukrotnie z Bjornem Borgiem i raz z Matsem Wilanderem.

REKLAMA

Zobacz wideo Nadal się wygadał, że Iga Świątek leci do niego

Vilas przez długi czas mógł się pochwalić wieloma rekordami na nawierzchni ceglanej. Aż do momentu, gdy pojawił się niekwestionowany jej król. Do kwietnia 2017 r. Argentyńczyk był zawodnikiem z największą liczbą tytułów singlowych na mączce. Wynik ten poprawił oczywiście Rafael Nadal. Hiszpan, 14-krotny zwycięzca Roland Garros, pobił też jego rekord 53 wygranych meczów z rzędu na cegle. Dokonał tego już w 2006 r.

Mając taką historię oraz podłoże infrastrukturalne, gdyż większość kortów w Ameryce Południowej ma nawierzchnię ceglaną, nie może dziwić, że to właśnie w Paryżu Argentyńczycy osiągają najlepsze wyniki. 2004 r. przyniósł przecież wewnątrzkrajowy finał pomiędzy Gastonem Gaudio a Guillermo Corią. Panowie wstrzelili się idealnie, gdyż była to ostatnia edycja imprezy, w której nie uczestniczył Rafa Nadal - aż do 2023 roku. Hiszpan dwanaście miesięcy później grał w swoim pierwszym meczu o tytuł z Mariano Puertą, pochodzącym z prowincji Cordoby. To stamtąd wywodził się David Nalbandian, finalista Wimbledonu 2002.

Ulubieniec o szklanym zdrowiu

Od tego momentu Argentyna doczekała się tylko jednego finalisty wielkoszlemowego. W dodatku "mało argentyńskiego", gdyż Juan Martin del Porto na kortach ziemnych radził sobie najgorzej. Wynikało to z jego sposobu gry, do której predysponowały go warunki fizyczne - 198 cm wzrostu i potężny, płaski forhend. "Delpo" naturalny talent do tenisa - jak podkreśla wielu specjalistów - miał olbrzymi, ale to niebywały pechowiec pod względem kontuzji. Być może nawet największy w historii dyscypliny.

"Wieża z Tandil", jak był nazywany, z turniejów wielkoszlemowych wygrał jedynie US Open w 2009 roku. Dziewięć lat później zagrał w finale tej samej imprezy, lecz przegrał z Novakiem Djokoviciem. Już wtedy był po ciężkich operacjach kolana oraz nadgarstka, które mocno zneutralizowały jego bekhendowy atut. Musiał częściej używać slajsa, aby mniej obciążać staw. Niemożność powrotu do pełnej sprawności sprawiła, że jeden z najsympatyczniejszych i najbardziej lubianych zawodników w tourze musiał zakończyć karierę w zeszłym roku. O uwielbieniu dla Juana Martina del Porto najlepiej świadczy fakt, że aż dwukrotnie został wybrany najlepszych sportowcem swojego kraju w danym roku, mimo iż w Argentynie wyznawana jest religia futbolu i Leo Messiego. Stało się tak w 2009 oraz 2016 roku, gdy zdobył srebrny medal olimpijski.

Całkowitym jego przeciwieństwem pod względem warunków fizycznych był Diego Schwartzman, który w 2020 r. zdołał przedrzeć się do półfinału Roland Garros. Wtedy także wskoczył na ósme miejsce rankingu ATP. To jego najlepszy wynik w karierze. Tenisista mierzący 170 cm wzrostu długo był uznawany za synonim solidności, lecz obecny sezon ma koszmarny i zmaga się z problemami mentalnymi, przez co wypadł poza czołową setkę.

"Muchachos". "To wielki kraj tenisowy. Potrzebują kilku facetów"

Życie jednak nie znosi próżni i po del Porto oraz Schwartzmanie, którzy dźwigali argentyński tenis, pojawili się następni. Może nie na wagę zwycięstw, czy finałów wielkoszlemowych, ale dobre występy podczas imprezy w Paryżu pozwoliły Francisco Cerundolo (19. ATP) oraz Tomasowi Martinowi Etcheverry'emu (29.) na uzyskanie najlepszych miejsc rankingowych w karierze. Ten pierwszy, 24-latek, to coraz bardziej znana postać, która w poprzednim sezonie mocno zaznaczyła obecność w męskich rozgrywkach. Natomiast rok młodszy Etcheverry to jedna z rewelacji obecnego roku.

W styczniu przed Australian Open jego bilans w Wielkich Szlemach wynosił 0:4, a w turniejach ATP wygrał raptem cztery mecze. W Paryżu tenisista z La Platy, miasto położonego 60 km od Buenos Aires, dotarł do ćwierćfinału, w którym w czterech setach przegrał z Alexandarem Zverevem. Wcześniej ograł rozstawionych z 18. Alexa de MInaura, 15. Bornę Coricia oraz 27. Yoshihito Nishiokę.

Niemiec po meczu z Argentyńczykiem porównał jego forhend do uderzenia Juana Martina del Porto, co jest największym komplementem. - Jest kilku, którzy nadchodzą. To wspaniałe dla argentyńskiego tenisa, że teraz mają Cerundolo i Etcheverry'ego. To wielki kraj tenisowy. Potrzebują kilku facetów w ćwierćfinałach wielkich szlemów - powiedział w "Eurosporcie" Mats Wilander. Cerundolo odpadł w czwartej rundzie po niesamowitym pięciosetowym boju z Holgerem Rune. Wcześniej ograł Taylor Fritza.

Dobry wynik Etcheverry'ego w Roland Garros to konsekwencja rozwoju w ostatnim półroczu. W okresie po Melbourne sporo grał on na mączce w Ameryce Południowej. Zagrał w finale w Santiago, gdzie przegrał z Nicolasem Jarrym. Porażką dla niego zakończył się również mecz z Francesem Tiafoe o tytuł w Houston w Stanach Zjednoczonych. - Znam ciężką pracę. Zmieniłem zespół na początku roku. Dużo pracujemy, aby poprawić wiele rzeczy. Próbuję być bardziej agresywnym, zmienić sposób myślenia. Myślę, że to jest klucz do sukcesu - powiedział w Paryżu.

"Magui, proszę, pomóż mi". Siłę dała mu zmarła siostra

Jego idolem jest Novak Djoković, z który mierzył się w maju przy okazji imprezy w Rzymie. Kiedy 24-latek zdobył pierwszy rankingowy punkt, zrobił sobie zdjęcie z kartką, na której została wypisana różnica punktowa między nim a Serbem. Powtórzył to sześć lat później, gdy awansował do czołowej setki. - Novak jest moim idolem. To główny powód, dla którego zacząłem grać w tenisa. Kiedy zmieniłem rakiety na firmę Head, od razu powiedziałem, że potrzebuję rakiet Djokovica - żartował Argentyńczyk.

Po pokonaniu Nishioki i awansie do ćwierćfinału Roland Garros Tomas Martin Etcheverry pojawił się w sali konferencyjnej, śpiewając pieśń "Muchachos" - hymn reprezentacji Argentyny w piłce nożnej z mistrzostw świata w Katarze. Stwierdził, że to najlepszy dzień w jego życiu i płacząc zadedykował zwycięstwo swojej siostrze Magui. 32-latka zmarła po walce z rakiem piersi we wrześniu ubiegłego roku. - Szczerze mówiąc, ostatnio bardzo często proszę moją siostrę o siłę i wiem, że zawsze mi ją daje. Dziś, w ważnym momencie, powiedziałem: "Magui, proszę, pomóż mi" i zaserwowałem asa - wyznał. Rodzina dawała mu siłę i towarzyszyła podczas przełomowego występu w Paryżu. W domu został tylko jego pies "Rola" - imię pochodzi od turnieju Roland Garros.

Łzawa historia utraty "towarzysza podróży". Trzy miesiące nie dotykał rakiety, ale znalazł w sobie wewnętrzny ogień

Tragedia rodzinna związana ze śmiercią bliskiej osoby w ostatnim czasie wzmocniła również Genaro Alberto Olivieriego. To nieznana postać z poziomu turniejów rangi Futures oraz Challenger. Jednak w Paryżu niespodziewanie przeszedł przez trzyetapowe kwalifikacje, a w turnieju głównym pokonał dwóch kolejnych rywali. Odpadł dopiero w trzeciej rundzie z Holgerem Rune. Zdobyte punkty za udany występ wielkoszlemowy pozwoliły mu awansować na 173. miejsce w rankingu ATP - najlepsze w karierze.

Genaro Olivieri urodził się w 1998 roku, ważąc aż cztery i pół kilograma. Miał pewne problemy zdrowotne i w wieku dziecięcym zdiagnozowano u niego wysoki poziom cholesterolu. Lekarz zalecił mu uprawianie sportu. Grał w piłkę nożną, koszykówkę, pływał, ale w wieku sześciu lat po raz pierwszy wziął do ręki rakietę tenisową. Reszta zainteresowań odeszła w cień.

Główne wsparcie w rozwoju w kierunku zawodowego sportu otrzymał od ojca, którego nazwał "towarzyszem podróży". To on był jego trenerem w początkowym etapie kariery, wspierał go mentalnie i finansowo, gdy nie mógł przedostać się z Futuresów do Challengerów. Jakże wielkim ciosem dla tenisisty była jego strata.

W lutym 2021 roku Olivieri rywalizował w Turcji. Mimo samego środka pandemii koronawirusa aktywność profesjonalnych graczy była już wznowiona. Tam sporo czasu przebywał z Pedro Cachinem, innym argentyńskim tenisistą, który pewnego dnia uzyskał pozytywny test na COVID-19. - Zamknęli nas wszystkich i zacząłem odczuwać okropne objawy, nie byliśmy wtedy jeszcze zaszczepieni. Mój trener [Luciano Carluccio - red.] był hospitalizowany, podpięty pod tlen. Leżał tak przez 18 dni. Uratował go przypadek. On z nowo narodzoną córką... Strasznie cierpieliśmy - opowiadał Olivieri na łamach "La Nacion" podczas aktywności medialnych na Roland Garros. Jego szkoleniowiec schudł wówczas 15 kilogramów.

Po dojściu do siebie tenisista chciał wrócić do domu, ale na dwa dni przed wylotem do Argentyny odebrał telefon, że cała jego rodzina jest zarażona. Rodzice trafili do szpitala, ale matka po dwóch dniach została wypisana. Stan ojca się jednak pogarszał, aż przewieźli go do placówki w Buenos Aires. - Był hospitalizowany przez siedem dni, a 7 kwietnia, kiedy przyjechaliśmy do szpitala, powiedziano nam, że zmarł... Pozwolili nam iść się z nim pożegnać - wspominał ze łzami w oczach Genaro Olivieri.

- Kiedy zmarł mój tata, przestałem grać w tenisa. Przez trzy miesiące nie dotykałem rakiety. Byłem w Bragado, w domu, pomagałem w biurze rachunkowym, które ma moja rodzina. Nie chciałem wracać. Nie mogłem znaleźć żadnej motywacji do gry - kontynuuje. Wtedy rolę wsparcia przejęła matka. "Mamy trochę oszczędności. Idź, graj w tenisa, dasz radę" - powiedziała według wspomnień zawodnika. To go wzmocniło i już po kilkunastu tygodniach poprawił swój ranking. Mógł zacząć rywalizować w turniejach rangi Challenger. Argentyńczyk mówi o "wewnętrznym ogniu", który go napędził.

Występ w tegorocznej edycji Roland Garros był jego pierwszym w karierze w cyklu ATP. Jako profesjonalista od 2016 roku zarobił 195 tysięcy dolarów, a za samą przejście pierwszej rundy w Paryżu zainkasował 97 tysięcy euro. Olivieri mówi dziś, że nie potrafi znaleźć wytłumaczenia dla tych niezapomnianych chwil, jakie przeżywa po tylu cierpieniach. Czasami zatrzymuje się na chwilę, zamyka oczy i domyśla się, skąd bierze się ta dodatkowa energia. Gdziekolwiek znajduje się teraz jego - jak mówił o ojcu - "towarzysz przygód".

Argentyński tenis być może jeszcze nie ma graczy, którzy mogliby bić się o największe laury, ale w końcu pojawili się następcy, a w TOP200 rankingu jest 14 ich reprezentatów. A to oznacza, że Argentyna nie jest skazana na byciem przeciętniakiem i ma szanse nawiązać do czasów Guillermo Vilasa.