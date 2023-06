Australijczycy zachwyceni Świątek. Złożyli gratulacje. Nietypowe

Iga Świątek (1. WTA) wywalczyła w sobotę czwarte trofeum wielkoszlemowe w karierze. Polka w finale Rolanda Garrosa pokonała po trzysetowym boju Czeszką Karoliną Muchovą (16. WTA) 6:2, 5:7, 6:4. Została tym samym trzykrotną mistrzynią zmagań na paryskich kortach i ponownie zapisała się na kartach tenisowej historii.

Świątek awansowała między innymi na trzynaste miejsce w klasyfikacji zdobywców wielkoszlemowych tytułów w erze open. Dołączyła również do Moniki Seles i Naomi Osaki, które jako jedyne wygrały swoje cztery pierwsze finały wielkoszlemowe.

Sukces 22-latki odbił się szerokim echem na całym świecie. Anglicy podkreślili, że w najważniejszych spotkaniach jest bezwzględna dla rywalek, a Hiszpanie nazwali ją "wzorową i profesjonalną liderką". Zwycięstwo liderki rankingu nie uszło też uwadze organizatorom Australian Open, którzy pogratulowali Polce w szczególny sposób. "Jesteś najlepszą rzeczą, jaka kiedykolwiek była moja" - napisano na Twitterze, nawiązując do piosenki Taylor Swift "Mine".

Australijczycy nawiązali tym samym do jednej z ulubionych piosenkarek Świątek. Liderka światowego rankingu jest fanką Amerykanki i po zwycięstwie nad Claire Liu (90. WTA) w drugiej rundzie Rolanda Garrosa sama nawiązała do jej twórczości. "Czuję się 22. #Swiftie" - napisała na kamerze, odnosząc się przy okazji do obchodzonych dzień wcześniej urodzin. Na późniejszej konferencji prasowej Polka opowiedziała więcej o zamiłowaniu do muzyki Swift.

Świątek najlepszy występ na kortach w Melbourne zaliczyła jak do tej pory w ubiegłym sezonie, kiedy dotarła do półfinału. W tym roku odpadła w czwartej rundzie, przegrywając z późniejszą finalistką Kazaszką Jeleną Rybakiną (3. WTA).