Ekspert wypunktował Świątek. Niepokojące. "Wszyscy widzieliśmy"

Iga Świątek (1. WTA) po raz trzeci w karierze zwyciężyła na kortach Rolanda Garrosa. W finale nie bez problemów pokonała 6:2, 5:7, 6:4 Czeszkę Karolinę Muchovą (16. WTA). Był to pierwszy mecz w turnieju, w którym Polka straciła seta. O tym, jak wymagające było to spotkanie, najlepiej świadczy reakcja 22-latki po ostatniej piłce - padła na ziemię i się rozpłakała. Podczas gdy tenisowi eksperci zachwyceni są grą naszej tenisistki, jeden z nich postanowił się wyłamać i wypunktował Świątek.

REKLAMA

Zobacz wideo Zamieszanie z Sabalenką. "Pytania od Ukrainki przeżywała dużo mocniej"

Komentator dostrzegł problemy Igi Świątek. "Znowu nerwy"

Był nim Karol Stopa, komentator Eurosportu. Dziennikarz skrytykował grę Polki i przyznał, że popełniła zbyt dużo błędów, niemal na własne życzenie wypuszczając zwycięstwo z rąk. Szczególnie groźnie zrobiło się w drugim secie, gdy Muchova zniwelowała stratę trzech gemów, a następnie wygrała partię.

Azarenka powiedziała, co myśli o zachowaniu Sabalenki. Zaskakujące słowa

- Ten mecz powinien być łatwy. Iga nie wykorzystała jednak sytuacji. (...) Znowu zła taktyka, znowu błędy. Dawno nie widziałem, żeby wywaliła tyle prostych piłek z forhendu, który kiedyś był jej największą bronią. Znowu nerwy. Wszyscy widzieliśmy jej reakcję po przegraniu gema na początku trzeciego seta. Ona jest takim wulkanem skrajności - powiedział Stopa w rozmowie z "Faktem". Komentator stwierdził, że dużym problemem Polki było słabsze pierwsze uderzenie, co ułatwiło rywalce nawiązanie walki.

Choć Stopa pochwalił Świątek za końcowy sukces, to ostrzegł ją, że w przyszłości może mieć coraz większe problemy. Polka nie dominuje już w tourze, a przeciwniczki uwierzyły, że mogą z nią wygrać. - Rywalki włażą już Idze na kołnierz. Tym finałem Muchova dopisała się do listy tenisistek, które pokazały w ostatnim czasie, że umieją z nią grać - kontynuował.

Wilander punktuje Świątek. "Bardzo rozemocjonowana"

Stopa nie był jednym ekspertem, który dostrzegł problemy Świątek. Podobne zdanie wyraził Mats Wilander, siedmiokrotny triumfator turniejów wielkoszlemowych. - W ostatnich dniach jest bardzo rozemocjonowana, na pewno czuje presję bycia numerem jeden na świecie, co jest dla niej dobre. Radzi sobie z tym, ale myślę, że czasami jest zbyt zaangażowana emocjonalnie. Mam nadzieję, że uda jej się trochę rozluźnić i wyrośnie na najlepszą zawodniczkę na świecie. Ale mimo to wygrywa i jest liderką rankingu, więc to jest niesamowite - ocenił były lider rankingu ATP.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

Iga Świątek na Wimbledonie. "Teraz powinno być lepiej" [WIDEO]

Teraz przed Świątek kilka dni odpoczynku. Do rywalizacji powróci 26 czerwca, kiedy to wystartuje turniej WTA 250 w Bad Homburg. Impreza ma pomóc Polce przygotować się do zmiany nawierzchni - z "mączki" na trawiastą, na której już za kilka tygodni rozpocznie się Wimbledon.