Iga Świątek na Wimbledonie. "Teraz powinno być lepiej" [WIDEO]

Sezon w tenisowym tourze przenosi się na korty trawiaste, a zdecydowanie najważniejszy będzie Wimbledon, który zostanie rozegrany w dniach 3-16 lipca. Najlepszym wynikiem Igi Świątek na trawie była czwarta runda z 2021 roku, gdy przegrała 7:5, 1:6, 1:6 z Tunezyjką Ons Jabeur. Z czego wynika fakt, że ta nawierzchnia jej za bardzo nie służy? O tym w programie Sport.pl LIVE ze swoimi gośćmi, Agnieszką Niedziałek i Dominikiem Senkowskim, rozmawiał Konrad Ferszter.

- Są dwa takie czynniki. Pierwszy to taki, że sama Iga jest o tym przekonana, że jej nie lubi. W 2022 roku na trawie wyłącznie zagrała na Wimbledonie. Sama pamiętała, że zagrała tam mało meczów jako seniorka. Rzeczywiście wcześniej nie miała za dużego przetarcia, a trawa to taka nawierzchnia, gdzie doświadczenie jest dużym atutem. Im mniej kortów na tej nawierzchni, tym pewność siebie jest mniejsza. Pamiętam tamte treningi w Londynie, Iga była bardzo nerwowa i to się czuło. Jedyny minus, którym był widziała, to taki, że na trawie bardzo liczy się serwis, a to jest ten słabszy element u Igi. To mała pułapka - mówi Niedziałek.

A co jest takiego w nawierzchni trawiastej, że jest ona tak specyficzna? - Co do zasady, to jest szybsza i jest niższy kozioł piłki, przez co trzeba szybciej reagować. Bardziej opłaca się grać mocno i ten serwis zyskuje dodatkowo. Ale to też się zmienia, bo tę trawę zwalniają i te korty twarde są wolniejsze. Wydaje mi się, że Iga sama musi uwierzyć, że ona nie musi szybko zakończyć Wimbledonu. Co jakiś czas sama sobie żartuje, że jak ktoś ją pyta o wielki sukces, to mówi, że tutaj tak, ale na Wimbledonie to jest niemożliwe. Ona potrafi grać na trawie, ale musi sobie zbudować więcej pewności siebie - podkreśla Senkowski.

Jaki może być plan minimum Świątek na tegoroczny Wimbledon? - Nie spodziewałabym się mocnych deklaracji, ale ten drugi tydzień to na spokojnie. Pytanie, jak się ułoży drabinka. Może to się wydaje takim sztampowym stwierdzeniem, ale można tam trafić na taką doświadczoną, niewygodną rywalkę. Nie podejrzewam takiej powtórki z zeszłego roku i nerwowej trzeciej rundy, nie tym razem - podsumowała Niedziałek.