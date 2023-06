Wilander widzi problem u Igi Świątek. To jej słaby punkt

Iga Świątek po raz trzeci zwyciężyła w turnieju na kortach Rolanda Garrosa. Liderka światowego rankingu po nerwowym, prawie trzygodzinnym finale pokonała Czeszkę Karolinę Muchovą (16. WTA) 6:2, 7:5, 6:4. Podczas gdy tenisowi eksperci pieją z zachwytu nad grą naszej tenisistki, jeden postanowił się wyłamać i wskazał jej słaby punkt.

Mats Wilander mówi o problemie Igi Świątek. "Mam nadzieję, że uda jej się trochę rozluźnić"

Był nim wielkokrotny mistrz turniejów wielkoszlemowych, a jednocześnie ekspert Eurosportu Mats Wilander. Szwed zwrócił uwagę na sferę emocjonalną. - W ostatnich dniach jest bardzo rozemocjonowana, na pewno czuje presję bycia numerem jeden na świecie, co jest dla niej dobre. Radzi sobie z tym, ale myślę, że czasami jest zbyt zaangażowana emocjonalnie. Mam nadzieję, że uda jej się trochę rozluźnić i wyrośnie na najlepszą zawodniczkę na świecie. Ale mimo to wygrywa i jest liderką rankingu, więc to jest niesamowite - ocenił Wilander.

Ekspert mimo to dostrzega niesamowity potencjał i uważa, że czeka ją wspaniała przyszłość. Przestrzega jednak przed kolejnym turniejem rangi Wielkiego Szlema - Wimbledonem. Na kortach trawiastych Świątek nie radzi sobie bowiem tak dobrze jak na mączce. - Jest naprawdę dobra, wygrywała również na kortach twardych. Wimbledon jest dla niej największym wyzwaniem, ale dla niej nie ma ograniczeń. Z pewnością może osiągnąć dwucyfrową liczbę tytułów Wielkiego Szlema - przewidywał.

Na szczęście Polka jeszcze nie musi martwić się Wimbledonem, bo na razie czeka ją turniej WTA 250 w Bad Homburg. Rywalizacja rozpocznie się 26 czerwca i potrwa równo tydzień.

Mats Wilander to były znakomity szwedzki tenisista, były lider rankingu ATP. W trakcie całej kariery wygrał 33 turnieje w grze pojedynczej, w tym trzy razy Australian Open i Roland Garros, a także raz US Open. Na kortach Wimbledonu udało mu się zwyciężyć jedynie w deblu. Największe sukcesy osiągał w latach 80. Obecnie pracuje jako ekspert Eurosportu.