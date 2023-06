Nadal się wygadał ws. zaproszenia dla Świątek. Znamy kulisy [WIDEO]

Iga Świątek (1. WTA) wygrała Roland Garros po raz trzeci w karierze, pokonując w finale 6:2, 5:7, 6:4 Czeszkę Karolinę Muchovą (16. WTA). Dzięki temu triumfowi Polka pozostaje na szczycie rankingu z, nadal, sporą przewagą nad Aryną Sabalenką (2. WTA). Zwycięstwa Świątek gratulował m.in. Robert Lewandowski, Novak Djoković czy Rafael Nadal. - Wielkie gratulacje dla Igi. Spodziewałem się łatwiejszej przeprawy w drugim secie - mówił Lewandowski w trakcie konferencji podczas zgrupowania reprezentacji Polski.

Świątek nie będzie miała zbyt wiele czasu na odpoczynek od gry w tenisa czy aktywności medialnych, ponieważ pojawi się w środę 14 czerwca w Hiszpanii na zaproszenie Rafaela Nadala. Szerzej o całej sprawie, specjalnie dla Sport.pl, mówi Paula Wolecka, PR menedżerka Igi Świątek, w rozmowie z Łukaszem Jachimiakiem. O co konkretnie chodzi? W trakcie programu Sport.pl LIVE kulisy uchylił Dominik Senkowski.

- Iga już w środę poleci do Hiszpanii. Nie wiem, czy było tak ustalone, czy nie, ale Nadal się wygadał w internecie i sam pierwszy to opublikował. Ona leci w środę na zamknięcie takiego cyklu, jeśli chodzi o kształcenie młodych adeptów tenisa, bo Nadal prowadzi szkołę na Majorce. Ona wygłosi tam bardzo uroczyste przemówienie, będzie miała okazję coś powiedzieć do młodych tenisistów, podzielić się jakimiś doświadczeniami. To bardzo miły, kolejny dowód na sympatyczną i wyjątkową znajomość Nadala ze Świątek. Dla Igi to na pewno będzie wielkie przeżycie, bo ona jest jego fanką - powiedział.