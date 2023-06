Lewandowski dostał pytanie o zwycięstwo Igi Świątek. Wymowna reakcja [WIDEO]

Iga Świątek (1. WTA) wygrała Roland Garros po raz trzeci w karierze i drugi raz z rzędu. Tym razem Polka pokonała 6:2, 5:7, 6:4 Czeszkę Karolinę Muchovą (16. WTA). Po zakończeniu turnieju w stolicy Francji postanowiła podziękować kibicom, publikując krótki post w mediach społecznościowych. "Nie było łatwo, wciąż czuję ogromnie wiele emocji, ale jedno jest pewne: nie zapomnę tego turnieju do końca życia" - napisała Świątek na Twitterze. Jedną z osób, która oglądała liderkę rankingu w akcji, był Robert Lewandowski.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski gratuluje Idze Świątek

Lewandowski mówi o wygranej Świątek. "Spodziewałem się łatwiejszej przeprawy"

Robert Lewandowski pojawił się na pierwszej konferencji reprezentacji Polski podczas czerwcowego zgrupowania. Kacper Sosnowski, dziennikarz Sport.pl zapytał kapitana biało-czerwonych, czy oglądał mecz Igi Świątek w finale Rolanda Garrosa. - Tak, oglądałem. Wielkie gratulacje dla Igi. Spodziewałem się łatwiejszej przeprawy w drugim secie, ale to też jest emocjonujące, jeśli ona musi trochę bardziej powalczyć o wygraną. To wielki sukces, rok temu sam tam byłem i widziałem, jak to wygląda, dziś łatwiej mi się utożsamiać, nawet jeśli nie ma mnie tam, lecz przed telewizorem - powiedział.

Lewandowski oglądał Świątek w zeszłym roku na trybunach kortu centralnego w Paryżu, a media społecznościowe obiegło ich wspólne zdjęcie po zwycięstwie liderki rankingu. Wtedy Świątek wygrała 6:3, 6:1 z Amerykanką Coco Gauff. - Dzisiejszy sukces jest potwierdzeniem, że Iga jest najlepsza na świecie. Cieszę się, że mogłem zobaczyć to na żywo, bo nie mam w swojej karierze zbyt wielu takich okazji. Jeśli więc Iga wygrała, to jest to idealne połączenie - mówił napastnik Barcelony w rozmowie z Eurosportem po zakończonym meczu.

- Nie mam czasu na praktykę tenisa. Myślę, że chciałbym przy odrobinie czasu częściej trenować. Trening z Igą? To by była wielka frajda - dodawał Lewandowski w zeszłym roku. Teraz kapitan naszej kadry zdradził w trakcie konferencji, że gra dużo w padla z racji, że ta dyscyplina jest bardzo popularna w Hiszpanii. Padel to sport zawierający w sobie elementy tenisa i squasha. W niego gra się w duetach, a wymianę można wygrać przez zmuszenie przeciwników do błędu (m.in. zagrania w siatkę) lub zagranie piłki w ten sposób, by odbiła się dwa razy na polu przeciwnika.