Udany początek turnieju polskiej tenisistki. Toczyła długi bój

Po zakończeniu Roland Garros tenisowy sezon przechodzi do zmagań na kortach trawiastych. Głównym punktem odniesienia jest wielkoszlemowy Wimbledon, zaczynający się 3 lipca. W porównaniu do zeszłego roku, tam zawodnicy z Rosji i Białorusi zostaną dopuszczeni do rywalizacji, a WTA i ATP nie będą odbierać punktów. Tytułów będą tam bronić Novak Djoković oraz Jelena Rybakina. Teraz większość tenisistów oraz tenisistek rywalizuje na mniejszych turniejach na trawie. Jedną z nich jest Magdalena Fręch (77. WTA), która wybrała turniej WTA 250 w Nottingham.

Fręch awansowała do kolejnej rundy w Nottingham. W ćwierćfinale może zagrać z Linette

Rywalką Polki w pierwszej rundzie była Brytyjka Sonay Kartal (272. WTA). Już w pierwszym gemie Fręch mogła przełamać rywalkę, ale oba break pointy zostały przez nią obronione. W drugim gemie analogiczną sytuację miała przeciwniczka, ale tam Polka uniknęła przełamania. Finalnie Kartal została przełamana dwukrotnie w secie, a Fręch wygrała go 6:3. W drugiej partii też miała okazję, by szybko wykorzystać break pointa, ale ta sztuka jej się nie udała. Sama przegrała dwa gemy serwisowe, przez co Brytyjka zdołała doprowadzić do wyrównania, wygrywając 7:5.

Decydujący set był już pod kontrolą Fręch, która przełamała rywalkę dwukrotnie i wygrała seta 6:2. Przy okazji sama nie musiała bronić się przed przełamaniem. Cały pojedynek trwał niewiele ponad dwie godziny. Teraz Polka czeka na swoją rywalkę w drugiej rundzie zawodów w Nottingham, którą wyłoni starcie Alycia Parks (USA; 43. WTA) - Lin Zhu (Chiny; 39. WTA). Niewykluczone, że w ćwierćfinale dojdzie do polskiego pojedynku z Magdą Linette (21. WTA). Zdecydowanie najwyżej sklasyfikowaną tenisistką w tym turnieju jest Maria Sakkari (8. WTA).

Na początku lipca Fręch będzie walczyć o poprawienie swojego życiowego wyniku na Wimbledonie. W zeszłym roku dotarła do trzeciej rundy, gdzie przegrała 4:6, 1:6 z Rumunką Simoną Halep (36. WTA), czyli mistrzynią tego turnieju z 2019 roku.