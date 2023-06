Aryna Sabalenka odreagowuje po Roland Garros. To zdjęcie wywołało dyskusję

Sabalenka rywalizację na kortach Rolanda Garrosa zakończyła w półfinale. Białorusinka, która była jedną z faworytek turnieju, po wyrównanym meczu przegrała 7:6 (7-5), 6:7 (5-7), 7:5. z Czeszką Karoliną Muchovą i tym samym straciła szansę na wyprzedzenie Igi Świątek w rankingu WTA.

Aryna Sabalenka na wakacjach. Wymowne zdjęcie w mediach społecznościowych

Po zakończeniu rywalizacji w Paryżu 25-letnia Białorusinka udała się na miniwakacje, które dość intensywnie relacjonuje w mediach społecznościowych. Na jednej z fotografii tenisistka pozuje w koszulce, której nadruk wywołał dyskusję w sieci.

"F*ck it", czyli "pie***ć to" - taki napis znalazł się na koszulce Białorusinki. Ponadto postać na t-shircie przykłada palec do ust. Sabalenka zamieszczając fotografie w takiej koszulce znów znalazła się w centrum uwagi.

Aryna Sabalenka Screen https://www.instagram.com/sabalenka_aryna/

Sabalenka w Paryżu przyciągała uwagę mediów. Nie tylko ze względu na sport

Być może w ten sposób Białorusinka odreagowuje trudny mentalnie turniej w Paryżu. Sabalenka była w centrum uwagi, a media pytały ją nie tylko o sprawy sportowe, ale też wojnę w Ukrainie. Tenisistka najpierw próbowała odpowiadać na trudne pytania, ale potem odwoływała spotkania z mediami.

Jej zachowania też dzieliły kibiców. Po starciu z Eliną Switoliną Sabalenka podeszła pod siatkę i czekała, aż rywalka poda jej rękę, mimo iż nie od dziś wiadomo, że Ukrainki nie podają dłoni zawodniczkom z Rosji i Białorusi z powodu trwającej wojny. - To było naprawdę obrzydliwe - powiedział Ołeksandr Dołhopołow.

W trakcie Rolanda Garrosa Sabalenka apelowała, aby oddzielić politykę od sportu. Jednak zdaniem wielu jest to nierealne. Takiego zdanie jest m.in. Anett Kontaveit.