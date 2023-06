Świątek leci do Nadala na specjalne zaproszenie! Dowód wielkiego uznania

W sobotę w Paryżu Iga Świątek pokonała Karolinę Muchovą 6:2, 5:7, 6:4 w finale Roland Garros. W niedzielę najlepsza tenisistka świata kolejny raz pozowała na tle wieży Eiffla z pucharem. To już czwarty wielkoszlemowy tytuł Igi w karierze, a trzeci wywalczony w Roland Garros.

Tym razem w Paryżu Świątek nie spotkała się z Rafaelem Nadalem. Legenda French Open, jego aż 14-krotny triumfator, jest kontuzjowany. Ale w środę na Majorce Nadal i Świątek połączą siły w ważnym wydarzeniu dla jednego z tenisistów wszech czasów. Tego dnia w akademii tenisowej 22-krotnego mistrza wielkoszlemowego odbędzie się uroczyste zakończenie kolejnego roku szkolenia młodych zawodników i zawodniczek.

Nadal, który ze Świątek m.in. tworzył miksta w charytatywnych meczach przed ubiegłorocznym US Open, teraz poprosił Igę o wykonanie specjalnego zadania.

Iga Świątek jako gość specjalny, inspiracja i nagroda

- Iga uda się na Majorkę na zaproszenie Rafaela Nadala, aby jako gość specjalny na zakończeniu roku szkoleniowego w jego Akademii wygłosić laudację dla młodych tenisistów i spotkać się z nimi w ramach nagrody za trudy treningów - mówi Sport.pl Paula Wolecka, PR menedżerka Igi Świątek.

Dla Igi to zaproszenie jest potwierdzeniem pozycji, jaką osiągnęła, ale też jest po prostu wyrazem uznania i sympatii od Nadala. Od początku swojej kariery Świątek podkreśla, że podziwia Hiszpana. Z czasem Nadal też zaczął zauważać i doceniać Igę. Bywało, że proponował jej wspólne treningi, a poza wspólnym graniem miksta przed US Open wysyłał też do Igi wiadomości, świadczące o tym, że śledzi jej karierę i jej kibicuje.

Teraz Nadal uznał, że młoda, a już utytułowana Świątek będzie idealną osobą do wygłoszenia mowy skierowanej do uczniów jego akademii.