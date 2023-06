Djoković skradł show. Hitowa przemowa i wielka klasa wobec rywala [WIDEO]

O ile Iga Świątek jest królową Paryża, to Novak Djoković jest prawdziwym królem Wielkich Szlemów. Serb ma na koncie 23 triumfy w turniejach wielkoszlemowych, co jest najlepszym wynikiem w historii tenisa. W niedzielę pokonał 7:6 (1), 6:3, 7:5 Norwega Caspera Ruuda (4. ATP).

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek mistrzynią Roland Garros trzeci raz w karierze! Niesamowicie emocjonujący finał

Novak Djoković dał show. Zwrócił się do Ruuda. "Przykro mi, że pokonałem Cię tak dotkliwie"

Kiedy Novak Djoković odebrał trofeum i otrzymał mikrofon, rozpoczęła się jego hitowa przemowa. Jak się okazało, Serb czaruje nie tylko na korcie. - Dzień dobry wszystkim. Zacznę po francusku. Dziękuję po raz kolejny. Atmosfera tutaj była niesamowita, to dla mnie wyjątkowa chwila i cieszę się, że mogę ją z wami dzielić. Jeszcze raz dziękuję - rozpoczął.

Rosyjski trener punktuje Świątek. "Nie zapomnę". Wskazał, co jest najgorsze u Polki

- Ze wszystkich turniejów wielkoszlemowych zwycięstwa tutaj przychodziły mi najtrudniej. Stąd wielkie wzruszenie. Każda wygrana kosztowała mnie wiele emocji na korcie i poza nim. Jestem dumny, że stoję tutaj - przyznał 36-latek.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl

Djoković po raz kolejny zachował wielką klasę i w pięknych słowach zwrócił się też do swojego przeciwnika. - To nie jest przypadek, że kibice cię uwielbiają, mają ku temu powody. To było dla mnie ważne, aby sięgnąć po ten tytuł po walce z kimś, kto wyznaje wspaniałe wartości, które ja również podzielam. Przykro mi, że pokonałem cię tak dotkliwie, ale przed tobą wielka kariera - powiedział i dodał: - Jeśli odpadnę z turnieju wielkoszlemowego, będę trzymał kciuki za twoje zwycięstwo.

Novak Djoković zwrócił się do swoich dzieci. "Mam nadzieję, że jestem inspiracją". Podziękował też piłkarzom

- Mam również ważne przesłanie dla moich dzieci i wszystkich najmłodszych, którzy mnie teraz słuchają. Mam nadzieję, że jestem dla was inspiracją. Ja jako 7-latek marzyłem o tym, aby wygrać Wimbledon, dziś stoję tutaj, mam niesamowite osiągnięcia. Wierzyłem w siebie, wyobrażałem sobie to wszystko i dzięki temu to osiągnąłem. Wy też bierzcie swoje życia w swoje ręce, bo wszystko jest możliwe - przekazał.

"Iga Świątek rządzi". A potem trener byłej numer 1 ocenił Sabalenkę

Na trybunach w Paryżu w niedzielę zasiedli też gwiazdy piłki nożnej m.in. Kylian Mbappe oraz Oliver Giroud. - Dziękuję wam za to, że przyszliście tutaj, aby oglądać mój mecz. To dla mnie wielki zaszczyt - zakończył tenisista.