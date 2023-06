Novak Djoković wygrywa w Roland Garros. Słowa uznania od Igi Świątek

Przed dzisiejszym finałem Djoković (3. ATP) dzielił status najbardziej utytułowanego tenisisty w historii Wielkiego Szlema z Rafaelem Nadalem, gdyż obaj sportowcy mieli takich zwycięstw po 22. 36-latek poza rekordem już w poniedziałek będzie mógł cieszyć się także z powrotu na pozycję lidera światowego rankingu.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek w finale w Paryżu! W meczu o tytuł jej rywalką niespodziewanie nie będzie Aryna Sabalenka

Djoković najlepszy w historii Wielkiego Szlema. Internet zapłonął od gratulacji

Pierwsze gratulacje ze świata sportu Djoković odebrał już w Paryżu, chwilę po zwycięstwie. Jak się okazuje, na trybunach podczas finału zasiadała gwiazda futbolu amerykańskiego, Tom Brady. Sportowiec spotkał się z tenisistą, co nie uszło uwadze mediów.

Tego wielkiego sukcesu pogratulowała mu także pierwsza rakieta WTA, Iga Świątek, która wczoraj triumfowała po wygranym finale z Karoliną Muchovą 6:2, 5:7, 6:4. Tym samym Polka obroniła tytuł mistrzyni Rolanda Garrosa. - Gratulacje! - napisała krótko polska tenisistka na Twitterze, oznaczając konto Djokovicia.

Wagę wyczynu Djokovicia podkreślił użytkownik Twittera Maciek Wooden. "Gość wszedł w erę rywalizacji Federera z Nadalem i ich obu przegonił. A warto pamiętać że gdyby nie zamieszanie covidowe to tych Szlemów miałby pewnie jeszcze więcej. Najlepszy tenisista w historii" - napisał.

Królewski rozlicza. Nagle dostał najtrudniejsze pytanie. "Dziwne konfiguracje"

Media społecznościowe po zwycięstwie Djokovicia zalane są nagraniami i zdjęciami gwiazd, obecnymi na meczu Serba. Było już o Tomie Bradym, ale nie można zapomnieć też o gwiazdach piłki nożnej, którym zresztą Djoković nie omieszkał podziękować za obecność na tak ważnym dla niego meczu. - Chciałbym podziękować gwiazdom futbolu za przyjście. Giroud, Ibra, Mbappe... przepraszam, jeśli kogoś pominąłem. To wielki honor mieć na trybunach takich sportowców - powiedział po zwycięstwie Djoković.

Gwiazda tenisa uderza w Sabalenkę. "To nie ma nic wspólnego z rzeczywistością"

"On dzisiaj zamknął wszelkie debaty. Rekordzista w triumfach wielkoszlemowych. Skompletowanie „Triple Career Grand Slam" jako pierwszy tenisista w historii. I to tutaj, w Paryżu. Tak poetyckie. The Greatest Of All Time. Oni to wiedzą." - napisał inny użytkownik Twittera, Radek Misiura.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Gratulacje tenisiście złożył też jego sponsor, firma Lacoste. "Novak to największy z największych. Zdobywając swój 23. tytuł Wielkiego Szlema w Roland Garros, Novak Djoković dokonał niezwykłego wyczynu. Wpisał się w annały całej historii sportu, wynosząc się do rangi światowej ikony. Inspirujący niezliczone pokolenia fanów sportu Djoković swój sukces zawdzięcza niesłabnącej wytrwałości, silnej mentalności, nienagannej formie, zaangażowaniu i talentowi. Gratulujemy Novakowi tej wyjątkowej przygody" - czytamy w poście.