Novak Djoković po raz 23.! Wygrał Roland Garros i został rekordzistą wszech czasów

W niedzielę w Paryżu Novak Djoković (ATP 3) walczył o to, by zostać najbardziej utytułowanym tenisistą w historii turniejów Wielkiego Szlema. Mając po 22 tytuły razem z Hiszpanem Rafaelem Nadalem, 36-letni Serb o 23. zwycięstwo walczył w królestwie zawodnika z Balearów. Aby osiągnąć swój cel i zarazem wrócić na fotel lidera rankingu ATP, Djoković musiał pokonać Norwega Caspera Ruuda (ATP 4), który w paryskim finale znalazł się po raz drugi z rzędu, ale wciąż czekał na swój premierowy wielkoszlemowy triumf.

Novak Djoković po raz 23.! Serb wygrał Roland Garros i został rekordzistą wszech czasów

Ruud, który przed rokiem został zdemolowany w finale przez Nadala 3:6, 3:6, 0:6, w niedzielne popołudnie przeciwko Djokoviciowi spisywał się zdecydowanie lepiej. W pierwszym secie doszło do niewiarygodnie zaciętej walki pomiędzy oboma tenisistami, która trwała w sumie ponad godzinę i 20 minut.

Lepiej w ten mecz wszedł Norweg, który wyglądał pewniej na korcie, po długiej grze na przewagi zdołał szybciutko przełamać bardziej renomowanego rywala i wyjść na prowadzenie 3:0. Djoković potrafił jednak przebudzić się na czas, zaczął coraz pewniej grać przy własnym serwisie, a do tego w siódmym gemie zaliczył przełamanie powrotne po wyniszczającej wymianie z obu stron na 28 uderzeń.

Do wyrównania jednak Serb wcale nie doprowadził łatwo, bo Ruud nie odpuszczał i miał nawet break pointa przy serwisie 36-latka. Djoković dość szczęśliwie się wybronił przy siatce, wygrał gema na 4:4, ale wyniszczająca walka trwała w najlepsze. Przegrywając gema na 4:5, także po grze na przewagi, Djoković nawet zaliczył upadek na kort, jednak wcale nie upadł w sportowym tego słowa znaczeniu.

Choć Ruud miał już 0:30 i był o dwie piłki od wygrania seta po kosmicznej wymianie, którą prezentujemy poniżej, to w kolejnych piłkach Djoković był bezwzględny. Koniec końców, w pierwszej partii doszło do tie-breaka, a w nim "Nole" pokazał wielką klasę, rozbijając swojego przeciwnika 7:1, w całym secie zwyciężając 7:6 i będąc o krok bliżej końcowego triumfu.

Niedzielny mecz z trybun kortu Philippe'a Chatriera w Paryżu oglądali m.in. aktorzy Jake Gyllenhall i Hugh Grant, a także światowej sławy piłkarze, jak Kylian Mbappe, Zlatan Ibrahimović, Theo Hernandez i Olivier Giroud. I obserwowali oni, jak w drugim secie Novak Djoković prezentuje tenisową profesurę.

Serb zaczął doskonale, od zdobycia kilku punktów z rzędu, a już w drugim gemie potrafił także przełamać swojego przeciwnika, by po chwili prowadzić 3:0. To wystarczyło do wygrania całej partii, bo w kolejnych gemach Djoković z niezwykłą starannością pilnował własnego serwisu, nie pozwolił przeciwnikowi na choćby jednego break pointa. Mimo lekkiego odpuszczania gemów serwisowych przeciwnika, zwyciężył pewnie 6:3.

Trzecia partia okazała się ostatnią, ale długo nie było wiadomo, jak to się rzeczywiście zakończy. Aż do stanu 5:5 obaj tenisiści bardzo pewnie wygrywali swoje gemy serwisowe. Djoković miał w tym czasie tylko jednego break pointa w trzecim gemie, po którym posłał prosty bekhend w siatkę. Ruud nie dostał od swojego rywala ani jednego, choć prowadził w ósmym gemie 30:0, a przed trzema break pointami Djokovicia uratowało szczęśliwe uderzenie po siatce.

Novak Djoković w niedzielę znów przeszedł do historii! W finale Roland Garros pokonał Caspera Ruuda 7:6 (1), 6:3, 7:5, wygrywając paryski turniej po raz trzeci i zdobywając swój 23. tytuł wielkoszlemowy w karierze! 36-letni Serb został pod tym względem samodzielnym rekordzistą, wyprzedzając Rafaela Nadala (22 tytuły) i Rogera Federera (20 tytułów). Djoković w poniedziałek wróci też na pozycję lidera światowego rankingu.

A Ruud? Norweg po raz trzeci musi obejść się smakiem, pokazując, że jeszcze tenisowo nie dorósł do pokonywania największych tego sportu w turniejach Wielkiego Szlema, gdy ci są bliscy swojej optymalnej dyspozycji.