Iga Świątek pokazała, co znaczy klasa. Kibice będą to pamiętać latami

Nie ma wątpliwości, że tenis to jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy przykład dyscypliny sportowej, o której można powiedzieć, że to więcej niż sport. To nie tylko walka na korcie, ale symbole (pierwszy z brzegu to Iga Świątek i jej przypięta podczas meczów wstążką w barwach Ukrainy), wielkie emocje, często też łzy radości i smutku. Wiele takich obrazków dostrzegliśmy również podczas drugiego turnieju wielkoszlemowego w tym roku - Roland Garros.

Wzruszająca dekoracja po finale Iga Świątek - Karolina Muchova

Serce się radowało podczas dekoracji po finale gry pojedynczej kobiet: Iga Świątek (1. WTA) - Karolina Muchova (43. WTA). Zawodniczki, które chwilę wcześniej stoczyły, pasjonujący, trwający aż dwie godziny, 49 minut pojedynek, pokazały wielką klasę. Nie szczędziły sobie pięknych komplementów. Widać było doskonale, że darzą się olbrzymim szacunkiem.

Czeszka tenisistka nie potrafiła ukryć ogromnych emocji. Zanim zabrała głos, dostała owację na stojąco która doceniła kapitalną walkę zawodniczki z liderką światowego rankingu. Na twarzy Muchovej pojawiły się łzy wzruszenia. - Postaram się pospieszyć, bo emocje są ogromne. To były dla mnie niesamowite dwa tygodnie. Mecz był wyrównany, byłam tak blisko, a jednak tak daleko. Wielkie gratulacje dla Ciebie Iga i brawa dla twojej ekipy. To był niesamowity turniej - powiedziała wzruszona Czeszka.

Po chwili dostała jeszcze większą owację, gdy zwróciła się do kibiców i sztabu szkoleniowego. - Nie byłoby mnie tu, gdybyście nie wspierali mnie w każdym meczu. Nigdy nie przeżyłam takich emocji i nie czułam takiej energii, więc bardzo wam dziękuję. Trenerzy? To będzie najtrudniejsze. Kiedy na nich patrzę czuję się jak zwyciężczyni, więc bardzo im dziękuję - dodała Muchova.

Wielką klasę i szacunek dla rywalki pokazała też Iga Świątek, dla której to był już czwarty wygrany turniej wielkoszlemowy i trzeci w Paryżu. Polka od razu przyznała, że Czeszka na pewno jeszcze nie raz zagra w finale turnieju wielkoszlemowego. - Dziękuję swojej rodzinie. Tyle osób z Polski tutaj przyjechało. Czuję waszą miłość. Ogromnie podziękowania dla mojego taty. Bez niego by mnie tu nie było - przyznała m.in. Iga Świątek ze łzami w oczach.

Piękny gest podczas Roland Garros pokazała Daria Kasatkina (9. WTA), rodaczka Władimira Putina, który atakuje zbrojnie Ukrainę. Rosjanka zmierzyła się w 1/8 finału z Eliną Switoliną (192. WTA). Kasatkina jest jedyną zawodniczką z Rosji w żeńskim tourze, która publicznie i oficjalnie potępiła działania wojenne. - Dziękuję Daszy za zajęcie takiego stanowiska. Tego oczekuję też od innych. To bardzo odważne zachowanie - stwierdziła Elina Switolina przed ich meczem. Po zakończeniu spotkania, jak można było się spodziewać, zawodniczki zgodnie z zapowiedziami, nie podały sobie rąk. Kamery telewizyjne pokazały jednak, jak wyraźnie rozgoryczona po porażce Kasatkina pokazała rywalce wyciągnięty w górę kciuk, jeszcze raz pokazując wsparcie dla niej i Ukrainy. Switolina zrobiła to samo, kiwając z uznaniem głową. Niezrozumienie do tej sytuacji pokazali jednak kibice, którzy wybuczeli Kasatkinę, gdy ta schodziła z kortu. Było to dla niej dużym ciosem.

- Opuszczam Paryż z bardzo gorzkim uczuciem. Po każdym meczu, który rozegrałam w Paryżu, byłam wdzięczna kibicom za wsparcie. Wczoraj jednak została wybuczana za to, że uszanowałam stanowisko mojej rywalki, aby nie podawać sobie rąk. Razem z Eliną pokazałyśmy wzajemny szacunek po trudnym meczu. Opuszczanie kortu było wczoraj najgorszym momentem. Bądźcie lepsi, kochajcie się. Nie rozpowszechniajcie nienawiści. Spróbujcie sprawić, aby ten świat stał się lepszy - napisała Kasatkina w mediach społecznościowych.

Najpiękniejszy moment tegorocznego Roland Garros już z samego kortu? Wielu ekspertów uważa, że jest nim heroiczna postawa francuskiego tenisisty - Gaela Monfilsa (394. ATP). Jego mecz z 30 maja z Argentyńczykiem Sebastianem Baezem (42. ATP) pokazał, jak olbrzymia determinacja i heroiczna postawa mogą odwrócić losy meczu. Francuz w piątym secie meczu przegrywał już 0:4 i dosłownie słaniał się na nogach, w przerwach między akcjami kuśtykał, narzekał na ból w nogach, a Baez biegał wciąż do każdej piłki. Monfils bardziej już bawił się grą, niż walczył o zwycięstwo. Kibice wciąż jednak wierzyli w sukces i po niemal każdej udanej akcji swojego ulubieńca, robili mu owację na stojąco. W przerwie między gemami kibice szaleli, śpiewali "Marsyliankę". Monfils odrodził się i zaczął dokonywać cudów. Doprowadził do remisu 4:4, a potem jeszcze raz się podniósł, bo rywal prowadził 5:4 i serwował po zwycięstwo. Francuz ostatecznie wygrał 7:5. Po meczu kuśtykał, jednocześnie uśmiechając się i zaciskając z bólu zęby, a następnie padł na kort i zaczął płakać. Łez nie potrafili też powstrzymać kibice. Jak to określono w relacji na stronie paryskiego turnieju - Monfils zaliczył jeden z najbardziej nieprawdopodobnych powrotów w historii Wielkiego Szlema.

- On to zrobił. Czuję jego ból i cierpienie. Jest wielki. Zdjęcie dnia, sorry Thiago [Thiago Seyboth Wild, który tego dnia pokonał Miedwiediewa i sprawił największą sensację turnieju - red.] - podsumował na Twitterze Dawid Żbik, komentator Eurosportu.

Monfils tak wykończył się w pierwszym meczu, że pojedynek drugiej rundy - z Duńczykiem Holgerem Rune (6. ATP) oddał walkowerem jeszcze przed jego rozpoczęciem. Nikt mu jednak nie zabierze tego, co przeżył w starciu z Baezem.