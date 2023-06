Gesty wsparcia dla Ukrainy, piękna dekoracja i wzruszające momenty po finale kobiet Iga Świątek - Karolina Muchova czy heroiczna postawa Gaela Monfilsa w walce o II rundę turnieju i niesamowite wsparcie od francuskich kibiców. To tylko kilka z wiele pięknych momentów podczas drugiego turnieju wielkoszlemowego w tym roku - Roland Garros. Były jednak też obrazki żenujące, których nie chcielibyśmy oglądać nie tylko we French Open, ale też w żadnym innym turnieju tenisowym.

REKLAMA

Zobacz wideo Kulisy Roland Garros. Tak wygląda turniej od strony kibica

Świątek zabrała głos tuż po finale. Była zaskoczona. "Widziałam wszystkie jej mecze"

Skandaliczne zachowanie Ostapenko

Na początku imprezy skandalicznie zachowała się Jelena Ostapenko (17. WTA), znana z wybuchowego charakteru, mająca już w swojej karierze kilka występków. Łotyszka w meczu drugiej rundy z Amerykanką Peyton Stearns (69. WTA) często kwestionowała decyzje sędziego głównego, a na koniec nie podała mu ręki. Publiczność zgromadzona na trybunach wygwizdała Łotyszkę.

To jednak nie koniec. W pewnym momencie spotkania Ostapenko nie wytrzymała nerwowo i zwróciła się bezpośrednio w stronę jednej z kibicek. Zrobiła to jednak w skandaliczny, niegodny sportowca, sposób. Ostapenko powiedziała po rosyjsku, żeby się zamknęła i opuściła trybuny. - K***a, zamknij się i wypi****laj stąd - wypaliła. Mistrzyni Roland Garros z 2017 roku przegrała 3:6, 6:1, 2:6 i odpadła z turnieju.

Kibice nie raz zawiedli w Paryżu

Kibice też kilka razy nie popisali się podczas tegorocznego Roland Garros. Zawiedli zwłaszcza podczas meczu IV rundy kobiet: Daria Kasatkina (9. WTA, Rosja) - Elina Switolina (192. WTA, Ukraina). Kasatkina jest jedyną zawodniczką z Rosji w żeńskim tourze, która publicznie i oficjalnie potępiła działania wojenne. Po zakończeniu ich starcia, zawodniczki zgodnie z zapowiedziami, nie podały sobie rąk. Kamery telewizyjne pokazały jednak, jak rozgoryczona po porażce Kasatkina pokazała rywalce wyciągnięty w górę kciuk, jeszcze raz pokazując wsparcie dla niej i Ukrainy. Switolina zrobiła to samo i kiwnęła z uznaniem głową. Kibice zupełnie jednak nie zrozumieli tej sytuacji i wybuczeli schodzącą z kortu Kasatkinę.

Fani bardzo często nie mogli się pogodzić z faktem, że męski mecz przedwcześnie się kończy, a nie kończy się w czterech czy pięciu setach. Najlepszy przykład był z półfinału Roland Garros: Novak Djoković (Serbia, 3. ATP) - Carlos Alcaraz (Hiszpania, 1. ATP). Od początku trzeciego seta Hiszpan narzekał na kontuzję.

- Alcaraz nie zszedł jednak z kortu, czym przypomniał swojego starszego rodaka Rafaela Nadala. Ten również nie zwykł kreczować, gra do końca spotkania nawet na jednej nodze. Kibiców to jednak nie pocieszyło. Po ostatniej piłce część z nich nie kryła rozczarowania. Djoković zebrał nie tylko brawa, ale i gwizdy. Trudno powiedzieć dlaczego, bo nie było w tym żadnej jego winy, że rywal zmagał się z urazem - pisał Dominik Senkowski, dziennikarz Sport.pl.

Do fatalnych scen doszło też w meczu drugiej rundy RG: Taylor Fritz (8. ATP) - Arthur Rinderknech (78. ATP). Amerykanin musiał zmagać się nie tylko z faworytem gospodarzy, a także z francuską publicznością, próbującą wyprowadzić go z równowagi. Taylor Fritz regularnie słyszał od publiczności buczenie i wysłuchiwał drwin na swój temat. Sędzia wiele razy apelował, by zachować ciszę i porządek, jednak francuski tłum nie przestawał. Fritz był wściekły i dał upust swoim emocjom po zakończeniu spotkania. Amerykanin od razu po ostatniej piłce spotkania, ostentacyjnie zaczął pokazywać w stronę wściekłych kibiców gest uciszania, przykładając palec do ust. Gdy to robił, kibice gwizdali i buczeli. Przez chwilę bardziej to wyglądało na mecz piłkarski w Turcji czy Grecji niż spektakl tenisowy w Paryżu.

Kibice zawiedli też pod względem frekwencji na niektórych meczach. Puste miejsce można było zobaczyć na przykład na półfinałowym meczu Igi Świątek (1. WTA) z Brazylijką Beatriz Haddad Maia (14. WTA). Garstka widzów oglądała też niedzielne, finałowe starcie gry podwójnej kobiet. Na problem uwagę zwróciła Tunezyjka Ons Jabeur. - Okropnie jest obserwować puste trybuny. Wiem, że wielu moich rodaków chciało przyjść na moje spotkania i zobaczyć, jak gram - przekazała.

Sabalenka zawiodła w Paryżu

W Paryżu nie popisała się też Aryna Sabalenka (2. WTA), która jako jedna z najlepszych i najbardziej popularnych tenisistek świata, powinna być przykładem dla młodych sportowców. Białorusinka, która uchodzi za ulubienicę Aleksandra Łukaszenki, w obawie przed niewygodnymi pytaniami dziennikarzy, migała się od konferencji prasowych podczas tegorocznej edycji Rolanda Garrosa. Nie chciała się wypowiedzieć jasno na temat sytuacji na Ukrainie i prezydenta swojego kraju. Mało tego, na jednej z pomeczowej konferencji po pytaniu brytyjskiego dziennikarza, stwierdziła, że nie chce odpowiadać na pytania o politykę i wojnę.

Ogromny skandal w Paryżu. Sędzia popełnił kuriozalny błąd w kluczowym momencie

Olbrzymią wpadkę w tegorocznym Roland Garros miał też sędzia Kader Nouni podczas meczu IV rundy: Holger Rune (6. ATP) - Francisco Cerundolo (23. ATP). Arbiter w trzecim secie nie zauważył bowiem podwójnego odbicia po stronie Duńczyka. Gdy piłka była w powietrzu, Cerundolo rozłożył ręce i powiedział coś w kierunku sędziego. Arbiter uznał to jako element przeszkadzający rywalowi oraz przyznał punkt Duńczykowi. Publiczność głośno gwizdała na sędziego, gdyż również dostrzegła podwójne odbicie się piłki. Eksperci pisali wprost: to ogromny skandal.

Rune ostatecznie wygrał mecz 7:6 (7:3), 3:6, 6:4, 1:6, 7:6 (10:7).