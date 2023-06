Białorusini reagują na zachowanie Sabalenki. "Łukaszenka zrobił jej przysługę"

Z punktu widzenia Aryny Sabalenki, kontakt z mediami od lutego 2022 roku jest niezwykle trudny. Wszystko za sprawą wojny w Ukrainie i jej powiązań z Aleksandrem Łukaszenką, który udostępnia teren swojego kraju rosyjskiej armii atakującej ukraińskie miasta. Niezwykle głośno w tym temacie zrobiło się podczas majowego Rolanda Garrosa, gdy zawodniczce trudne pytania na konferencji prasowej zadawała ukraińska dziennikarka Daria Meszczarakowa.

Białorusini tłumaczą Sabalenkę. Łukaszenka bardzo jej pomógł

Po zakończeniu kobiecej rywalizacji w Rolandzie Garrosie białoruscy dziennikarze postanowili przyjrzeć się sytuacji Aryny Sabalenki. Według portalu nashaniva.com, problemy zawodniczki z zachodnimi mediami zaczęły się w 2018 roku, gdy młoda zawodniczka przyjęła zaproszenie na spotkanie z Aleksandrem Łukaszenką.

Wówczas jednak jej kariera miała poważnie nabrać rozpędu, głównie w sferze finansowej. Wszystko za sprawą działań prezydenta Białorusi, który pomógł zawodniczce rozpocząć współpracę z agentem. Ten szybko znalazł dla niej kilka kluczowych kontraktów reklamowych, które pozwoliły młodej zawodniczce na zdecydowane zwiększenie swoich zarobków.

- Polityk wyświadczył młodej tenisistce ważną przysługę. Pomógł jej porozumieć się z agentem, z którym niedługo później podpisała umowę o współpracy - czytamy.

Sabalenka nie zawsze była lojalna

Jednocześnie, według Białorusinów, w kolejnych latach Sabalenka udowadniała, że nie zawsze jest lojalna wobec Łukaszenki. Pokazał to rok 2020, kiedy to zawodniczka utożsamiała się z protestującymi na ulicach białoruskich miast. Tenisistka o sprawie napisała wówczas w mediach społecznościowych, co odbiło się szerokim echem w kraju.

Według dziennikarzy nashaniva.com problemem drugiej tenisistki rankingu WTA są działania osób związanych z łukaszenkowskim reżimem. Sama zawodniczka ma być bowiem przeciwna jego działaniom, w tym także pomocy atakującym w wojnie. Jednocześnie jednak wielu działaczy lubi jej przypominać, jak wiele zawdzięcza prezydentowi, który umożliwił jej dalszy rozwój kariery.

- Wygląda na to, że Arynie powiedziano, komu powinna być "wdzięczna" za to, że może swobodnie prowadzić swoją karierę - dodają dziennikarze nashaniva.com.

Na jednej z ostatnich konferencji prasowych podczas tegorocznego Rolanda Garrosa Sabalenka przyznała, że ma już dokumenty potrzebne do startu w lipcowym Wimbledonie. Oznacza to, że Białorusinka zobowiązała się do niepopierania wojny i niekorzystania z funduszy państwowych. Może być to znak, że odcina się od reżimu Łukaszenki.