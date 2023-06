Ogromne problemy rywalki Świątek. Trener ujawnia. "To rzeczy, o których się nie mówi"

Karolina Muchova (WTA. 43) postawiła bardzo trudne warunki Idze Świątek (WTA 1) i w pewnym momencie wydawało się, że może wygrać mecz finałowy. Wszyscy pamiętają, że w półfinale Roland Garros Czeszka pokonała Arynę Sabalenkę (WTA 2) mimo że przegrywała ostatniego seta już 2:5!

Trener Muchovej zdradza szczegóły. "Dla nas jest zwyciężczynią"

Okazuje się, że Muchova w ostatnich dwóch spotkaniach Roland Garros musiała walczyć nie tylko z Sabalenką i Świątek, ale również z własnym organizmem. W rozmowie z czeskimi mediami trener Emil Miske przyznał, że grała z wielkim bólem płuc.

- Podczas turnieju miała jakiś problem z płucami lub oskrzelami i lekko podwyższoną temperaturę. Gdyby nie wszystkie rzeczy, które musieliśmy zrobić i wszystkie leki, które jej przepisano... A i tak grała. Dwa mecze zagrała pomimo szalonego pieczenia w płucach. Konsultowaliśmy się z lekarzem i stwierdził, że może grać, ale będzie jej ciężko. To są rzeczy, o których nie się nie mówi w trakcie turnieju, ale my o nich wiedzieliśmy. I wiedząc to wszystko, dla nas jest zwyciężczynią - tłumaczył szkoleniowiec.

Niepewny występ w Wimbledonie. Muchova zdąży się wykurować?

Czeski dziennikarz przypomniał trenerowi Miske, że już za trzy tygodnie startuje Wimbledon. Szkoleniowiec przyznał, że według niego Czeszka nie będzie w pełni gotowa na ten turniej.

- Czeka nas ciężka praca. Jest jasne, że nie będzie w stu procentach gotowa na Wimbledon, ale będziemy działać, żeby było jak najlepiej. Po pierwsze musi być zdrowa i to jest główne zadanie na kolejne kilka dni. Musi wyzdrowieć i być gotowa fizycznie. To jedyna rzecz, która nas obecnie interesuje i nie będziemy teraz mówić o innych planach i turniejach - zakończył.

Tegoroczny Wimbledon rozpoczyna się 3 lipca i potrwa prawie dwa tygodnie. W zeszłym roku Karolina Muchova na tym turnieju odpadła już w pierwszej rundzie po starciu z Simoną Halep (3:6, 2:6). Trochę lepiej poszło Idze Świątek, która doszła do trzeciej rundy, gdzie wyeliminowała ją Alize Cornet (4:6, 2:6). W tym roku obie będą liczyć na lepszy wynik. Muchova najdalej na Wimbledonie doszła do ćwierćfinału, a Iga Świątek do czwartej rundy.