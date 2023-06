Iga Świątek mówi o kulisach szatni. "Są spięcia i tarcia między zawodniczkami"

Tegoroczny turniej Roland Garros był pełen emocji i dyskusji na temat wojny w Ukrainie. Zapamiętamy konferencje prasowe Aryny Sabalenki (także te odwołane), wypowiedzi ukraińskich tenisistek czy reakcje paryskiej publiczności na zachowania Ukrainek i Rosjanek na korcie.

Rywalki Igi Świątek o trudach rywalizacji

Jako Sport.pl rozmawialiśmy w stolicy Francji z byłą wiceliderką rankingu WTA Anett Kontaveit. Zapytaliśmy Estonkę, czy wojna blisko granic jej kraju ma wpływ na koncentrację na uprawianiu zawodowego sportu. - Naprawdę trudno jest rywalizować w tych warunkach. Oczywiście najtrudniej jest ukraińskimi tenisistkom, ale inne zawodniczki też nie mają łatwo. Obawiamy się o rodziny, o siebie, o przyszłość - mówiła Kontaveit.

Klasyfikacja królowych Roland Garros. Oto miejsce Igi Świątek

Dwa dni po inwazji Rosjan na Ukrainę Anett Kontaveit zmierzyła się w finale w Dausze z Igą Świątek. Psycholog Polki Daria Abramowicz opowiadała nam, w jakich warunkach rozgrywano tamto spotkanie.

- W rogach sali stały dwa telewizory, których nie dało się wyłączyć. Na jednym ekranie wyświetlano relację CNN, na drugim Al Jazeera. Mam zawodniczkę, która rozgrzewa się przed finałem. Widzi kątem oka bezprecedensową sytuację w skali świata, która dotyka także i ją emocjonalnie i prawie osobiście jako Polkę - mówiła Daria Abramowicz.

Na temat wojny wypowiadała się dla Sport.pl także Anna Karolina Schmiedlowa. Słowaczka doszła niespodziewanie do czwartej rundy tegorocznego Roland Garros. To jej najlepszy wynik wielkoszlemowy w karierze.

- Być może dlatego odbieram obecną sytuację trochę mocniej niż inni. Moja rodzina pochodzi z Koszyc. W mieście jest teraz mnóstwo Ukraińców. Czuję, jak wojna jest blisko mojego domu. To wszystko jest trudne. Jestem absolutnie przeciwko wojnie, ale rozumiem, że Ukraińcy muszą walczyć - tłumaczyła Schmiedlova.

Koszyce leżą blisko granicy słowacko-ukraińskiej. W Paryżu Schmiedlova wystąpiła w meczu pierwszej rundy przeciwko Rosjance Wieronice Kudiermietowej w stroju w kolorach ukraińskiej flagi. Po meczu wrzuciła do mediów społecznościowych zdjęcie z dwoma sercami w kolorach żółtym i niebieskim.

Świątek: Sama nie wiedziałam, jak zareaguję

Po sobotnim finale Roland Garros zapytaliśmy Igę Świątek, jak radzi sobie z tym, by w takich czasach skupić się na uprawianiu zawodowego sportu. - Na początku wojny sama nie wiedziałam, jak na to zareaguję. Uznałam, że na świecie jest czasem tyle zła i przemocy, że łatwiej będzie mi pomyśleć o tych wszystkich zmaganiach na korcie, które mam za sobą i przed sobą, skupić się na takiej perspektywie - mówiła potrójna już mistrzyni paryskiej imprezy.

- Pomyślałam, że jak będę lepiej grać w tenisa, osiągać dobre wyniki, to więcej osób usłyszy to, co chcę przekazać. Myślę zresztą, że to, co przekazuję, to takie dobre wartości. Staram się wspierać Ukrainki, być przeciwko wojnie i pokazywać to nosząc chociażby wstążeczkę czy opowiadając na wszystkie pytania na konferencjach - dodała.

O relacjach między tenisistkami

Nasza tenisista przyznała, że ma świadomość, jakie napięcie istnieje dziś w tenisowej szatni. - Zdaje sobie sprawę, że generalnie nie jest łatwo funkcjonować w takim świecie tenisa, gdzie wszyscy jesteśmy z różnych krajów, różnych narodowości. Są spięcia i tarcia między niektórym zawodniczkami. W takich momentach staram się koncentrować na sobie i pamiętać o tym, że najważniejsze dla mnie jest to, by jak najlepiej grać w tenisa, bo wtedy też więcej osób mnie usłyszy - zakończyła Iga Świątek.

O napięciach w rozgrywkach kobiecego tenisa opowiadała nam także Anett Kontaveit. - Oczywiście jest wiele rozmów w szatni na ten temat. To dla mnie absolutnie normalne. Nie mamy do czynienia ze zwykłym zamieszaniem politycznym, tylko wojną. Wojną, która rodzi napięcia między tenisistkami, wpływa na nas, na nasze relacje. Myślę, że to naiwne uważać, że uprawiamy jedynie sport i nie mamy nic wspólnego z polityką - tłumaczyła Estonka.

Podobnie mówiła Barbora Krejcikova. - Tak, czuję napięcia w szatni z obu stron. Ale są rosyjskie tenisistki, które tworzą to napięcie. Nie wypowiadają się publicznie, ale widzimy, co robią w szatni. Osobiście staram się ich unikać - mówiła mistrzyni Roland Garros 2021 w singlu.

W sobotę na pomeczowej konferencji prasowej Iga Świątek była też pytana o zamieszanie z Aryną Sabalenką w Paryżu. - Jako społeczność tenisowa powinniśmy zrobić wszystko, by zatrzymać rosyjską agresję. Wspieram Ukraińców, bo wiem, że ich sytuacja nie jest łatwa. Gdybym była na ich miejscu, nie wiem, czy byłabym w stanie rywalizować. Naprawdę mam do nich szacunek - powiedziała.