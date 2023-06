To idealny komentarz. Pierwszy wpis Świątek po triumfie. Króciutko

10 czerwca 2023 będzie kolejną datą, którą Iga Świątek (1. WTA) zapamięta na długo. Wszystko za sprawą wywalczenia trzeciego trofeum na wielkoszlemowych kortach Rolanda Garrosa. Polka po emocjonującym i pełnym zwrotów akcji finale pokonała 6:2, 5:7, 6:4 Czeszkę Karolinę Muchovą (43. WTA).

REKLAMA

Zobacz wideo Na czym polega fenomen Igi Świątek w Roland Garros

Świątek odniosła się do kolejnego sukcesu. Słowa były zbędne

Świątek po raz kolejny udowodniła, że jest najlepszą obecnie zawodniczką na kortach ziemnych. W drodze do finału nie straciła żadnego seta, a jedyną partię zdołała jej urwać 26-letnia Czeszka. Po kolejnym sukcesie Polka nie kryła radości i ponownie podkreśliła, jak wielkie znaczenie ma dla niej Roland Garros. - Wiem, że powtarzam to co roku, ale naprawdę kocham tutaj być. To mój ulubiony turniej w całym kalendarzu. Dziękuję wszystkim - zaznaczyła.

Iga Świątek udowodniła, że jest brylantem. Dołączyła do wielkiej dwójki

Tegoroczny triumf na paryskich kortach jest już czwartym wielkoszlemowym zwycięstwem Świątek w karierze. Polka wygrywała Rolanda Garros w 2020, 2022 i 2023 roku. Dodatkowo triumfowała w ubiegłorocznym US Open. 22-latka do zwiększenia liczby pucharów odniosła się w pierwszym wpisie w mediach społecznościowych. - 4!!!!! - napisała na Twitterze, dodając trzy emotikony płomieni i zdjęcie z pucharem.

Zwycięstwo w Rolandzie Garrosie ma ogromne znaczenie pod względem rankingu WTA. Świątek obroniła punkty za ubiegłoroczny triumf i, przy półfinałowej porażce Aryny Sabalenki (2. WTA), utrzymała prowadzenie w klasyfikacji. Dopisanie 2000 punktów pozwoliło jej również awansować na drugie miejsce w rankingu WTA Race, uwzględniającym wyniki z danego sezonu.