Świat pyta o tajemniczy napis na koszulce Świątek. Oto odpowiedź

Iga Świątek (1. WTA) przeszła przez Rolanda Garrosa jak burza, po drodze pokonując takie rywalki Xinyu Wang (80. WTA), Łesia Curenko (66. WTA), czy Coco Gauff (6. WTA). Polska tenisistka dokonała tego w sprzęcie od nowego sponsora, zaopatrującego najlepszych zawodników na świecie.

On. Kto sponsoruje Igę Świątek? Współpracował z nimi sam Federer

Gdy Iga Świątek pokonywała rok temu Coco Gauff w finale Rolanda Garrosa (6:1, 6:3) na jej koszulce, czapce oraz butach można było dostrzec znane logo sportowej marki Asics. Japoński producent poza polską tenisistką zaopatrywał także wielu lekkoatletów, czy drużyny siatkarskie.

Jednakże od marca bieżącego roku Świątek współpracuje już z inną marką. Jest to szwajcarska firma On, produkująca sportową odzież oraz obuwie. Udziały w niej ma sam Roger Federer. " Bardzo się cieszę, że mogę ogłosić zostanie jedyną tenisistką, z którą współpracuje marka On. Bardzo doceniam to, że zespół On wierzy we mnie jako tenisistkę i jako człowieka przede wszystkim" - napisała pierwsza rakieta świata na Facebooku, ogłaszając nową współpracę.

Świątek zagra w Warszawie. Turniej pokaże telewizja. Prawdziwa gratka

Świątek przy okazji rozpoczęcia współpracy z nowym sponsorem zdradziła, że razem z firmą On przygotowuje specjalny model butów na każdą nawierzchnię specjalnie dla niej. Podkreśliła jednak, że taki proces trochę trwa, więc w butach od tej marki na kortach będzie można zobaczyć tenisistkę dopiero w późniejszej części sezonu. W trakcie Roland Garros Świątek gra jeszcze w obuwiu marki Asics.

Uroczy gest sponsora Świątek. Zmiana na czas finału. Specjalnie dla Polki

Firma On przed podjęciem kooperacji z Igą Świątek pracowała ze słynnym tenisistą, Rogerem Federerem. Szwajcar w 2019 roku został udziałowcem w tej marce i razem z On wydał własną, limitowaną linię butów o nazwie "The Roger".