Wielki sukces polskiej tenisistki! Przegrała seta, a potem demolka

Weronika Falkowska (281. WTA) wygrała turniej ITF w Poertschach am Woerther See. 22-latka pokonała w finale 4:6, 6:1, 6:1 doświadczoną Alexandrę Cadantu-Ignatik (264. WTA). To szósty tytuł w karierze Polki. Triumf zapewni jej spory awans w rankingu WTA.

