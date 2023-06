Świątek obsypana komplementami. "Rafael Nadal w spódnicy"

Przed Igą Świątek szansa na zapisanie się w historii Rolanda Garrosa. Polka może trzeci raz w karierze wygrać wielkoszlemowy turniej w Paryżu i zostać tym samym drugą tenisistką w XXI wieku, która obroniła tytuł na tej imprezie. W tym stuleciu nie udało się to nawet Serenie Williams czy Marii Szarapowej.

REKLAMA

Zobacz wideo Kulisy Roland Garros. Tak wygląda turniej od strony kibica

Iga Świątek niczym Rafael Nadal. Ekspertka nie ma wątpliwości

Według byłej tenisistki Pauli Kani-Chudoń Polka będzie faworytką tego starcia. - To będzie trudny mecz, Muchova ponownie nie będzie faworytką, gra mądrze, nie ma nic do stracenia, ale gdybym miała wskazywać, kto wygra, to stawiam na Igę Świątek - przyznała w rozmowie z portalem WP SportoweFakty.

Tak gra Karolina Muchova. Złe wieści dla Świątek. "Bardzo dużo podobieństw"

Ekspertka porównała też liderkę światowych list do samego Rafaela Nadala, który jest wielkim idolem polskiej tenisistki. - Nasza tenisistka gra mocnym top spinem. Nadaje piłką dodatkowej rotacji i potrafi tak przyspieszyć wymiany, że mocno odsuwa przeciwniczki od linii końcowej. Jej siła na kortach ziemnych jest porażająca. Być może jest w tym trochę prawdy, że w Paryżu jest jak Rafael Nadal, tylko że w spódnicy - zauważyła Kania-Choduń.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl.

- Iga świetnie czuje się na kortach w Paryżu. Te warunki są specyficzne. Również na korcie centralnym trzeba zagrać kilka razy, by się do tego dostosować. Polka zachwyca wszystkich. Przede wszystkim bardzo dobrze się porusza. Potrafi zareagować na przeciwności losu, czyli jest przygotowana choćby na to, że piłka odbije się w niecodzienny sposób po jej stronie kortu - dodała.

Karolina Muchova niespodziewaną rywalką Świątek. "Zagrała odważnie"

Kania-Chudoń zwróciła także uwagę na niespodziewaną wygraną Muchovej z Aryną Sabalenką. - Wygrana Muchovej z Sabalenką to niemała niespodzianka. Wydawało się, że Białorusinka zwycięży w tym spotkaniu, tym bardziej że od początku roku jest w bardzo dobrej formie. Czeszka zagrała jednak odważnie, szczególnie w najważniejszych momentach. Muchova nie miała nic do stracenia i wykorzystała swoją szansę - przyznała.

Świątek ma się czego obawiać. Jej rywalka to pogromczyni czołówki. Bilans mówi wszystko

Finał Rolanda Garrosa z udziałem Igi Świątek i Karoliny Muchovej odbędzie się w sobotę 10 czerwca o 15:00. Transmisja na TVN oraz w Eurosporcie. Relacja na żywo na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.