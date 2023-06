Wpis ukraińskiej tenisistki łamie serce. "Najpierw zajęli, potem zniszczyli"

Do zdarzenia doszło we wtorek w mieście od ponad roku okupowanym przez rosyjskie wojska. Znieszczenie zapory na Dnieprze spowodowało nie tylko zalanie Nowej Kachowki, ale przyniosło też wiele ofiar śmiertelnych. Nie tylko Ukraińców, ale też rosyjskich żołnierzy.

Do zdarzenia w mieście odniosła się pochodząca z niego ukraińska tenisistka - Anhelina Kalinina. Zawodniczka opublikowała na Instagramie zdjęcie sprzed lat, na którym widać, jak odbija piłkę na ściance tenisowej. Jak poinformowała zawodniczka, to miejsce znajduje się teraz pod wodą.

"Pewnego letniego dnia u babci w Nowej Kachowce. Codziennie wstawałam o 6 rano, żeby o 7 iść na trening. Na śniadanie jadłam owsiankę, której nienawidziłam, ale nie mogłam odmówić babci. To nie była zwykła owsianka, to było śniadanie mistrza. Po południu miałam czas dla siebie, a o 16 drugi trening" - wspominała Kalinina.

Poruszający wpis Kalininy

"I moja ulubiona ścianka. Moje tenisowe dzieciństwo mijało tuż obok niej. To na niej kończyłam każdy trening. To był bonus, moja wisienka na torcie. Była moją niezwyciężoną rywalką, która widziała moje łzy i szczęście. Do dzisiaj nie wiem, jak mnie znosiła" - dodała.

"Ta ścianka i korty to moje szczęśliwe dzieciństwo i początek mojej drogi. A 6 czerwca wszystko poszło pod wodę. Najpierw zajęli mój dom, a teraz go zniszczyli. Ale i tak wygramy. Tak jak ja w końcu pokonałam ściankę. Nawet jeśli będziemy musieli uderzać tysiące razy" - zakończyła Kalinina.

Kalinina to obecnie 26. zawodniczka światowego rankingu. Jej największym osiągnięciem w zawodowym tenisie był finał tegorocznego turnieju WTA 1000 w Rzymie. Przed rokiem Ukrainka zagrała m.in. w ćwierćfinale turnieju tej rangi w Madrycie.

W trakcie tegorocznego Rolanda Garrosa Kalinina odpadła w 1. rundzie. W Australian Open doszła do 3. rundy.