Iga Świątek przed historyczną szansą. Tego nie było od 16 lat. Może dołączyć do największych

Iga Świątek na każdym kroku podkreśla, że kocha grać w Paryżu. Liderka światowych list potwierdza to także na kortach. W tej edycji turnieju w drodze do finału nie straciła nawet seta, choć najbliżej tego było w półfinale z Brazylijką Beatriz Haddad Maią (12. WTA). Ponadto w przeszłości raszynianka już dwa razy triumfowała w turnieju, a w sobotę może pierwszy raz w karierze obronić wielkoszlemowy tytuł.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek w finale w Paryżu! W meczu o tytuł jej rywalką niespodziewanie nie będzie Aryna Sabalenka

Iga Świątek może dołączyć do prestiżowego grona. A w nim m.in. Chris Evert czy Steffi Graf

W przypadku końcowego triumfu w tegorocznym turnieju Polka zostanie 15. tenisistką w historii, której udało się rok po roku triumfować na kortach Rolanda Garrosa. Ponadto będzie pierwszą zawodniczką od 16 lat, której uda się obronić tytuł. Ostatni raz tej sztuki dokonała w 2007 roku Belgijka Justine Henin.

Tego nie dokonała nawet Serena Williams. Iga Świątek jest wielka już teraz

Wcześniej tytułu we French Open broniły m.in. Chris Evert w 1975, 1980 oraz 1986 roku, Steffi Graff w 1988 i 1986 roku czy też legendarna Suzanne Lenglen, której imię nosi jeden z paryskich kortów (1921, 1922, 1923, 1926). Łącznie 30-krotnie doszło do obrony tytułu na tej imprezie, z czego tylko 11 razy po zakończeniu drugiej wojny światowej.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl.

W XXI wieku do obrony tytułu doszło tylko raz za sprawą wspomnianej Henin. Dwa razy z rzędu na kortach Rolanda Garrosa nie triumfowała nawet wielka Serena Williams, która ma na koncie trzy triumfy we French Open. Świątek może w sobotę stać się więc drugą tenisistką w bieżącym stuleciu, która obroni tytuł we Francji.

Iga Świątek gra w finale Roland Garros. Gdzie oglądać? O której? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Kiedy finał Rolanda Garrosa? Gdzie oglądać mecz Iga Świątek - Karolina Muchova? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Finał Iga Świątek kontra Karolina Muchova odbędzie się w sobotę 10 czerwca o godzinie 15:00. Transmisję z tego przeprowadzą Eurosport oraz TVN. Będzie można oglądać także online w usłudze Eurosport Extra w serwisie Player.pl. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej.