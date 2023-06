Świątek ma się czego obawiać. Jej rywalka to pogromczyni czołówki. Bilans mówi wszystko

Iga Świątek (1. WTA) pokonała w czwartek Beatriz Haddad Maię (14. WTA) 6:2, 7:6 (7) i awansowała do finału Roland Garros. W najważniejszym starciu tego turnieju zmierzy się z Karoliną Muchovą (43. WTA), która w półfinale w niebywałych okolicznościach wyeliminowała z rywalizacji Arynę Sabalenkę (2. WTA). Nie będzie to łatwe wyzwanie dla Polki, zwłaszcza kiedy popatrzymy na statystyki Czeszki. Jedna z nich robi niemałe wrażenie.

Imponujący bilans rywalki Świątek. Karolina Muchova wygrała wszystkie mecze z zawodniczkami z TOP 3

Finałowe starcie wydarzenia w Paryżu będzie dla Muchovej szansą na wygranie drugiego turnieju w karierze. Po raz pierwszy dokonała tego we wrześniu 2019 roku, kiedy w najważniejszym spotkaniu zawodów w Seulu rozbiła Magdę Linette (21. WTA) 6:1, 6:1. Konfrontacja ze Świątek będzie również okazją, aby podtrzymać imponującą serię.

Czeszka pięciokrotnie mierzyła się w swojej karierze z rywalkami z czołowej "trójki" rankingu i wszystkie te mecze wygrała. Najpierw, w 2019 roku na Wimbledonie, pokonała Karolinę Pliskovą, która wtedy zajmowała trzecie miejsce w rankingu WTA, 4:6, 7:5, 13:11. Następnie w 2021 roku sensacyjnie wyeliminowała z Australian Open liderkę rankingu Ashleigh Barty. W tym samym roku, podczas zawodów w Madrycie, zwyciężyła z wiceliderką rankingu Naomi Osamą 6:4, 3:6, 6:1. Podobnie jak w tegorocznym Roland Garros, w 2022 roku również zaskoczyła i w drugiej rundzie pokonała Marię Sakkari, czyli ówczesny numer 3 rankingu.

Trener zdradził, co Muchova myśli o Świątek. "Powiedziała mi"

Muchova nie ukrywa, że nie wiedziała o tej statystyce. - Jest to miłe, ale i tak nie będę w finale faworytką. To pokazuje jednak, że potrafię walczyć z najlepszymi, dlatego z pewnością doda mi to pewności siebie - zakomunikowała w czwartek na pomeczowej konferencji prasowej.

Obie zawodniczki miały do tej pory okazję tylko raz mierzyć się na korcie w oficjalnym starciu. Było to jednak dawno, bo aż w 2019 roku, kiedy w turnieju w Pradze Muchova pokonała Świątek 4:6, 6:1, 6:4. Czeszka odniosła również zwycięstwo nad Polką w 2020 roku, w turnieju charytatywnym Tipsport Elite Trophy. Spotkanie zakończyło się wynikiem 6:4, 2:6, 10:8.

Kiedy finał Rolanda Garrosa? Gdzie oglądać mecz Iga Świątek - Karolina Muchova? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Finałowe starcie Świątek - Muchova odbędzie się w sobotę 10 czerwca o godzinie 15:00. Transmisję z tego przeprowadzą Eurosport oraz TVN. Będzie również dostępny stream online w usłudze Eurosport Extra w serwisie Player.pl. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej.