Znakomite wieści dla Sabalenki. "Mogę świętować, jestem podekscytowana"

Aryna Sabalenka (2. WTA) straciła szansę na wygranie drugiego turnieju wielkoszlemowego w tym sezonie. Białorusinka walczyła w półfinale z Karoliną Muchovą (43. WTA), ale ostatecznie przegrała 6:7, 7:6, 5:7. To też oznacza, że nie uda jej się wyprzedzić Igi Świątek (1. WTA) w światowym rankingu. Ale mimo tej porażki Sabalenka pozostaje liderką w zestawieniu WTA Race z 5620 pkt, choć po wygraniu Roland Garros przez Świątek jej przewaga może stopnieć do 475 pkt.

Wielki sukces Sabalenki. Dostała zgodę na występ na Wimbledonie. "Mogę świętować"

Aryna Sabalenka przekazała wiadomość ws. Wimbledonu na konferencji prasowej po meczu z Karoliną Muchovą. Okazuje się, że w tej sprawie już jest wszystko jasne. - Mogę zacząć świętować, jestem bardzo podekscytowana, bo lubię grać na Wimbledonie. Tęskniłam za tym w zeszłym roku. Nie mogę się doczekać, aż tam wrócę i będę mogła pokazać swój najlepszy tenis - powiedziała. Najlepszym wynikiem Białorusinki na tym turnieju jest półfinał z 2021 roku, gdy przegrała 7:5, 4:6, 4:6 z Czeszką Karoliną Pliskovą.

W zeszłorocznym Wimbledonie zawodnicy z Rosji i Białorusi nie zostali dopuszczeni do rywalizacji ze względu na trwającą wojnę w Ukrainie. ATP i WTA postanowiły wówczas nie przyznawać punktów rankingowych za udział. Teraz organizatorzy się ugięli i dopuszczą tenisistów oraz tenisistki z tych krajów, ale po spełnieniu kilku warunków. Zawodnicy m.in. będą musieli zapewnić, że nie otrzymują wsparcia finansowego z Rosji czy też nie będą mogli publicznie wspierać działań reżimu Władimira Putina.

Najbliższa edycja Wimbledonu rozpocznie się 3 lipca i potrwa do 16 lipca. Tytułów w grze singlowej będą bronić Serb Novak Djoković oraz Kazaszka Jelena Rybakina. W zeszłym roku Iga Świątek dotarła do trzeciej rundy, gdzie musiała uznać wyższość Francuzki Alize Cornet (4:6, 2:6). Jej najlepszy wynik w historii to czwarta runda z 2021 roku, gdy odpadła po rywalizacji z Ons Jabeur (7:5, 1:6, 1:6. Relacje z meczów Polaków na Wimbledonie w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE