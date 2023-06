Sabalenka przeciwko Świątek. Nawet się z tym nie kryje. Kolejna wpadka Białorusinki

Aryna Sabalenka (2. WTA) nie awansowała do finału Roland Garros. Białorusinka przegrała w półfinale 6:7, 7:6, 5:7 z Czeszką Karoliną Muchovą (43. WTA) i jednocześnie straciła szanse, by potencjalnie przegonić Igę Świątek (1. WTA) w światowym rankingu. Sabalenka nie wygra też drugiego turnieju wielkoszlemowego w tym sezonie - na początku 2023 roku okazała się najlepsza na Australian Open, gdzie wygrała 4:6, 6:3, 6:4 z Kazaszką Jeleną Rybakiną (4. WTA).

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek w finale w Paryżu! W meczu o tytuł jej rywalką niespodziewanie nie będzie Aryna Sabalenka

Sabalenka będzie kibicować rywalce Świątek w finale. "Gratuluję zwycięstwa"

Sabalenka postanowiła zabrać głos po odpadnięciu z Roland Garros i opublikowała krótki wpis w mediach społecznościowych. Z niego można wywnioskować, komu Białorusinka będzie kibicować w sobotnim finale. "Nie uzyskałam takiego wyniku, jakiego chciałam, ale to było świetne spotkanie Karoliny Muchovej. Gratuluję zwycięstwa i życzę powodzenia w finale. To były wspaniałe dwa tygodnie, jakie spędziłam w Paryżu. Nie mogę się doczekać, aż wrócę silniejsza w przyszłym roku i się rozwinę. Do zobaczenia wkrótce" - napisała tenisistka.

Sabalenka zanotowała jednak małą wpadkę, ponieważ nie oznaczyła prawidłowo konta należącego do Muchovej, co wyłapał jeden z użytkowników pod jej wpisem. Warto dodać, że w trakcie pomeczowej konferencji tenisistka nie chciała rozmawiać o polityce. Na pytanie o to, czy "czuje się bezpiecznie po tym, jak powiedziała, że nie popiera wojny i dyktatora Łukaszenki" odparła, że chce się skupić tylko na grze i niech reszta da jej spokój z pytaniami politycznymi.

Sabalenka zdradziła, że otrzymała już wizę do Wielkiej Brytanii, która pozwoli jej na występ na Wimbledonie. Jej najlepszy wynik na kortach trawiastych to półfinał z 2021 roku, kiedy odpadła na tym etapie po starciu z Karoliną Pliskovą (16. WTA; 7:5, 4:6, 4:6). Tegoroczna edycja Wimbledonu odbędzie się w dniach 3-16 lipca, a wśród pań tytułu będzie bronić Jelena Rybakina. W zeszłym roku Kazaszka wygrała 3:6, 6:2, 6:2 z Tunezyjką Ons Jabeur (7. WTA).