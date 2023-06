Po tym zagraniu Świątek rywalka nie wytrzymała. "Rafael Nadal!" [WIDEO]

Beatriz Haddad Maia (WTA 14) bardzo dobrze rozpoczęła mecz półfinałowy z Igą Światek (WTA 1), ale Polka szybko się rozkręciła i w pierwszym secie ostatecznie nie dała rywalce najmniejszych szans. Dużo bardziej wyrównany był drugi set, w którym doszło do tie-breaka. W jego trakcie Brazylijka długo miała przewagę, ale ostatecznie Świątek udało się wygrać spotkanie.

Beatriz Haddad Maia doceniła klasę Igi Świątek. Porównała ją do Rafaela Nadala!

Walka w drugim secie była wyrównana, a niektóre wymiany pomiędzy zawodniczkami trwały naprawdę długo. Beatriz Haddad Maia miała już przewagę dwóch gemów nad Igą, ale ją straciła i ostatecznie musiała odrabiać straty. To jej się udało i było już 4:4. W decydującym momencie dziewiątego gema Brazylijce nie udało się zdobyć punktów, które dałyby jej zwycięstwo, a następnie to Świątek zyskała przewagę i ostatecznie go wygrała. To pomiędzy tymi wydarzeniami Beatriz Haddad Maia wyraźnie poirytowana krzyknęła do kamery - Rafael Nadal!

Takie porównanie może być dla Igi powodem do dumy. Nadal jest jednym z najlepszych zawodników w historii tenisa. Wygrał każdy turniej wielkoszlemowy, łącznie na swoim koncie ma aż 22 zwycięstwa i jest prawdziwą ikoną Rolanda Garrosa, bo w tych rozgrywkach zwyciężał aż... 14 razy! Od 2005 roku tylko czterej inni tenisiści wygrywali ten turniej. Iga również przyznawała, że Hiszpan jest dla niej wielką inspiracją.

Haddad Maia chwali Igę nie tylko na korcie. "Jest na innym poziomie"

W trakcie pomeczowej konferencji prasowej Brazylijka również nie żałowała pochwał i z wielkim szacunkiem wypowiadała się o Idze Świątek.

- Bardzo ją szanuję, ponieważ jest również bardzo miłą osobą. Reprezentuje kobiecy tenis nie tylko na korcie, ale także poza nim. To jest tenis, bitwa, ale szanuję ją. Wspaniale jest dzielić z nią kort - mówiła tenisistka.

- Mentalnie jest na innym poziomie od innych zawodników. Bardzo ciężko pracuje ze swoim sztabem. Oni zawsze są razem - doceniła Polkę.

Teraz Iga Świątek przygotowuje się do meczu finałowego przeciwko Karolinie Muchovej. To spotkanie odbędzie się w sobotę 10 czerwca o godzinie 15:00. Zapraszamy do śledzenia relacji z tego wydarzenia na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.