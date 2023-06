Kapitalne wieści dla kibiców! Finał Igi Świątek w otwartym kanale

Korty im. Rolanda Garrosa w Paryżu to magiczne miejsce dla polskiego tenisa. To tu w 2020 roku Iga Świątek wprawiła świat w zachwyt i została pierwszą polską mistrzynią Wielkiego Szlema w singlu. W ubiegłym roku raszynianka powtórzyła ten sukces, a już w sobotę stanie przed szansą na trzecie zwycięstwo w Roland Garros i czwarty tytuł wielkoszlemowy w karierze. Wszystkie dotychczasowe finały Wielkiego Szlema z udziałem Igi Świątek transmitowane były w TVN, Eurosporcie 1 i Playerze i podobnie będzie w sobotę. Dzięki relacji na żywo na antenach TVN i Eurosportu 1, a także bezpłatnej transmisji w Playerze każdy widz w Polsce będzie mógł kibicować naszej najlepszej tenisistce w historycznym meczu z Karoliną Muchovą.

- Iga Świątek to jedna z największych gwiazd polskiego sportu. Od pierwszego zwycięstwa w Roland-Garros dajemy wszystkim kibicom możliwość oglądania najważniejszych meczów z udziałem Polki i mam nadzieję, że w sobotę wspólnie będziemy świadkami kolejnego, wspaniałego triumfu najlepszej tenisistki świata. Z przyjemnością zapraszam wszystkich do oglądania transmisji w TVN, Eurosporcie 1 lub Playerze - powiedział Bogdan Czaja, Dyrektor Eurosportu w Polsce i Group Vice President Programming & Operations TVN Warner Bros. Discovery.

Finałowy mecz Roland Garros skomentują Lech Sidor i Marek Furjan. Studio w TVN, Eurosporcie 1 i Playerze poprowadzi Piotr Karpiński, którego gościem będzie m.in. Maciej Synówka. Wydarzenia prosto z kortu im. Philippe’a Chatriera relacjonował będzie Paweł Kuwik. Na stronie eurosport.pl oraz w mediach społecznościowych Eurosportu publikowane będą najbardziej efektowne zagrania i najważniejsze momenty finału.

