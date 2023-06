To nie będzie pierwsze spotkanie Świątek z Muchovą. Szansa na srogi rewanż

Iga Świątek - Karolina Muchova - to finałowa para tegorocznego wielkoszlemowego turnieju na kortach Rolanda Garrosa. Obie panie zaimponowały w czwartek po południu, w dobrym stylu awansując do sobotniego finału.

Znacznie trudniejszy mecz miała Muchova, która w czwartek wyszła na kort jako pierwsza. Czeszka po ponad trzygodzinnym boju niespodziewanie pokonała Arynę Sabalenkę 7:6(5), 6:7(5), 7:5. Świątek spędziła na korcie godzinę mniej, pokonując Beatriz Haddad Maię 6:2, 7:6(7).

Dla Świątek to trzeci wielkoszlemowy finał i trzeci na kortach Rolanda Garrosa. Wcześniej Polka triumfowała w tej imprezie w 2020 r. i 2022 r. Dla Muchovej awans do finału wielkoszlemowego turnieju jest największym sukcesem w karierze.

Do tej pory był nim półfinał Australian Open, do którego Czeszka doszła w 2021 r. To też zdecydowanie najlepszy wynik Muchovej w Paryżu. W poprzednich edycjach zawodniczka z Ołomuńca doszła najdalej do trzeciej rundy w 2021 r. i 2022 r.

Świątek czeka na pierwsze zwycięstwo z Muchovą

Sobotni mecz Świątek z Muchovą nie będzie pierwszym starciem obu pań. Do tej pory grały ze sobą dwa razy i za każdym razem wygrywała Czeszka. Po raz pierwszy Świątek i Muchova zagrały ze sobą 30 kwietnia 2019 r.

W 1/16 finału turnieju w Pradze wygrała pięć lat starsza Czeszka, która triumfowała 4:6, 6:1, 6:4. Mecz trwał 2,5 godziny. Było to jedyne spotkanie, które uznawane było za oficjalny pojedynek obu zawodniczek.

Do drugiego doszło ponad rok później również w Pradze. 18 lipca 2020 r. w trakcie pokazowego turnieju Tipsport Elite Trophy Świątek przegrała z Muchovą 4:6, 6:2, 8:10. Tamten mecz trwał godzinę i 40 minut.

Warto podkreślić, że w obu przypadkach Świątek nie była taką faworytką jak teraz. Za pierwszym razem Polka dostała się do turnieju w Pradze przez kwalifikacje. Podczas drugiego starcia Świątek była 49. zawodniczką rankingu WTA. W tamtym czasie Muchova była klasyfikowana o 23 pozycje wyżej.

Finał tegorocznego Rolanda Garrosa w sobotę. Początek meczu Świątek - Muchova około 15:00, relacja na żywo na Sport.pl.