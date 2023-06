Tyle Świątek zarobiła za awans do finału Roland Garros. Absolutny rekord

Iga Świątek (1. WTA) świetnie sobie radzi podczas trwającego Rolanda Garrosa. Polka jest nie do zatrzymania i w pewnym stylu awansowała do finału. W półfinale po wymagającym meczu pokonała Beatriz Haddad Maię (14. WTA) 6:2, 7:6. "Początek zaskakujący, środek meczu spokojny, ale końcówka iście szalona - nie dla ludzi o słabszych nerwach" - tak o meczu napisał Dominik Senkowski ze Sport.pl.

Tyle Iga Świątek zarobiła za awans do finału

Dzięki świetnej formie Iga Świątek może liczyć na wielki zastrzyk gotówki. Przed starciem z Brazylijką podniosła z paryskich kortów już 630 tysięcy euro, co w przeliczeniu daje ponad 2,8 miliona złotych. Dzięki awansowi do finału zgarnie 1,15 miliona euro, czyli aż ponad pięć milionów złotych. To rekordowa suma pieniędzy, którą Świątek zgarnęła w tym roku. Do tej pory najwięcej zarobiła po awansie do finału WTA w Madrycie. Wówczas na jej konto wpadło 580 tysięcy euro (ponad 2.5 miliona złotych). Jak widać Polka mocno przebiła już tę nagrodę.

To jednak wcale nie musi być koniec ogromnych zarobków Polki, która idzie jak burza na trwającym Rolandzie Garrosie. W przypadku zwycięstwa w całym turnieju Świątek otrzyma 2,3 miliona euro (ponad 10 milionów złotych). Tak wysokie zarobki wynikają z rekordowej puli nagród, która w tym roku wynosi 49,6 miliona euro.

O tym, ile finalnie zarobi Świątek w Paryżu dowiemy się już w sobotę. Tego dnia o godzinie 15:00 w finale French Open zmierzy się z Karoliną Muchovą (43. WTA). Czeszka w poprzednim etapie sprawiła sporą niespodziankę i nieoczekiwanie pokonała 7:6, 6:7, 7:5 Arynę Sabalenkę (2. WTA).