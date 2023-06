Jest godzina finałowego meczu Igi Świątek. Wielki bój o kolejny tytuł w Roland Garros

Niesamowicie wygląda w ostatnich dniach Iga Świątek (1. WTA). 22-latka wygrała wszystkie spotkania podczas tegorocznego Rolanda Garrosa. Mało tego, nie straciła w nich nawet seta. Raszynianka idzie jak burza, a w czwartek wyeliminowała z turnieju jego czarnego konia, jak została okrzyknięta Beatriz Haddad Maia (14. WTA). Teraz czeka na nią jednak dużo większe wyzwanie. Wiemy, kiedy odbędzie się finał RG.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek w półfinale Roland Garros! To nie był łatwy mecz dla Polki

Iga Świątek stanie przed szansą obrony tytułu. Wiemy, kiedy odbędzie się finał Rolanda Garrosa

Spotkanie z Brazylijką nie należało do najłatwiejszych. Świątek została przełamana już w pierwszym gemie przy swoim serwisie. Później wróciła jednak do optymalnej dyspozycji i wygrała pierwszego seta 6:2. W drugiej odsłonie miała jeszcze więcej kłopotów, ponieważ rywalizacja doszła aż do tie-breaka. Ostatecznie udało się wykorzystać drugą piłkę setową, wygrać całe spotkanie 6:2, 7:6 (7) i awansować do finału, w którym zmierzy się z Karoliną Muchovą (43. WTA).

Finałowe spotkanie wielkoszlemowego Rolanda Garrosa pomiędzy Świątek a Muchovą rozpocznie się w sobotę 10 czerwca o godzinie 15:00. Będzie to ich druga bezpośrednia konfrontacja. Ostatni, i jak do tej pory jedyny mecz wygrała Czeszka, kiedy w 2019 roku, podczas turnieju w Pradze wygrała 4:6, 6:1, 6:4.

Więcej podobnych treści znajdziesz na Gazeta.pl

Unik Sabalenki po sensacyjnej porażce. Wystarczyło jedno pytanie. "Dajcie mi przerwę"

Muchova kapitalnie radzi sobie w stolicy Francji. Już w pierwszej rundzie wyeliminowała wyżej notowaną Marię Sakkari (8. WTA), a następnie pokonywała kolejno Nadię Podoroską (103. WTA), Irinę-Camelię Begu (27. WTA), Elinę Awanesian (134. WTA) oraz Anastazję Pawluczenkową (96. WTA). W czwartek wróciła z dalekiej podróży w półfinałowym starciu z Aryną Sabalenką (2. WTA) i ostatecznie wygrała 7:6 (5), 6:7 (5), 7:5. Spotkanie trwało ponad trzy godziny.

Radwańska przestrzega Świątek. Od miesięcy powtarza to samo. "Powiem szczerze"

O której finał Igi Świątek? Gdzie oglądać? Transmisja TV, stream online

Sobotnie starcie Świątek - Muchova będzie można obejrzeć na antenach Eurosportu. Spotkanie od 15:00. Będzie również dostępny stream online w usłudze Eurosport Extra w serwisie Player.pl. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.