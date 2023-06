Była na dnie, a jest w finale. Zaszokowała świat. Igę Świątek zna bardzo dobrze

W pierwszym półfinale Rolanda Garrosa Karolina Muchova (43. WTA) zmierzyła się z Aryną Sabalenką (2. WTA). Czeszka sprawiła w tym spotkaniu niemałą niespodziankę. Po bardzo wyrównanym meczu pokonała faworyzowaną Białorusinkę 7:6, 6:7: 7:5. Szczególnie dobrze zaprezentowała się w trzecim secie, gdy odwróciła losy rywalizacji przy stanie 2:5.

Historyczny sukces Muchovej. Tak dobrze jeszcze nie było

Tym samym Muchova awansowała do finału Rolanda Garrosa. Mało kto spodziewał się, że tenisistka zajdzie aż tak daleko. Awans do finału Rolanda Garrosa jest jej największym sukcesem w karierze. Do tej pory jej najlepszym wynikiem na wielkoszlemowych turniejach był udział w półfinale Australian Open w 2021 roku. Wówczas na tym etapie odpadła z Jennifer Brady. Tamten rok był zresztą najlepszy w jej karierze. Zajmowała 19. miejsce w rankingu WTA. W karierze wygrała tylko jeden turniej rangi WTA. We wrześniu 2019 roku triumfowała w Korea Open. W finale pokonała 6:1, 6:1 Magdę Linette (21. WTA).

Jej karierę zastopowały problemy zdrowotne, przez które wypadła nawet z czołowej "setki" rankingu WTA. Jeszcze w listopadzie 2022 roku zajmowała 142. miejsce w rankingu. Początek roku nie wskazywał na to, że już niedługo Muchova rzuci wyzwanie czołówce. W Australian Open odpadła w II rundzie. Do Roland Garros jej najlepszym osiągnięciem były ćwierćfinały WTA 1000 w Dubaju i Indian Wells.

Muchova zagra w finale. Tam może zmierzyć się ze Świątek

W finale Rolanda Garrosa rywalką Muchovej może być Iga Świątek (1.WTA). Polka musi jednak najpierw pokonać Beatriz Haddad Maię (14. WTA). Jeśli liderka rankingu WTA zagra z Czeszką, to stanie przed okazją na wielki rewanż. Do tej pory obie tenisistki mierzyły się ze sobą dwukrotnie, a Świątek jeszcze ani razu nie zdołała wygrać. Muchova pokonała ją najpierw 4:6, 6:1, 6:4 podczas turnieju WTA w Pradze w 2019 roku, a następnie powtórzyła to rok później w Tipsport Elite Trophy. Wówczas ograła Polkę 4:6, 6:2, 8-10.