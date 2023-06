Świątek ma nad rywalkami jedną przewagę. Sierzputowski wskazuje. "To ma znaczenie"

W Boże Ciało Iga Świątek powalczy o awans do trzeciego w karierze finału Rolanda Garrosa. Półfinałową rywalką raszynianki będzie fenomenalna Brazylijka Beatriz Haddad Maia (14. WTA), która w środę wyeliminowała Ons Jabeur (7. WTA). Z kolei Polka w ćwierćfinale wygrała z Coco Gauff (6. WTA).

Iga Świątek ma jeden atut, który stawia ją w roli faworytki. Piotr Sierzputowski nie ma wątpliwości

Polka dotychczas podczas Rolanda Garrosa prezentuje się bardzo dobrze i nie spędza zbyt wiele czasu na korcie. Dotychczas cztery z pięciu spotkań w stolicy Francji Świątek wygrała w dwóch setach, a mecz z Łesią Curenko (66. WTA) zakończył się kreczem rywalki po 29 minutach gry.

Tak działa efekt Igi Świątek. Nogi palą od samego patrzenia. "To inny poziom"

Według byłego trenera liderki rankingu WTA Piotra Sierzputowskiego brak zmęczenia to olbrzymi atut Polki. - Iga grała krótkie mecze, a to atut dla każdego zawodnika. Jest mniej zmęczona fizycznie, ale także mentalnie, a w długich, wielkoszlemowych, turniejach to ma znaczenie - przyznał w rozmowie z PAP cyt. za Polskie Radio.

Szkoleniowiec podkreślił też, że Polka świetnie porusza się po korcie. - Potrafi dobiec do każdej piłki. To deprymuje rywalki, które nie mogą zagrać "winnera". Ten atut poruszania się jest szczególnie widoczny na wolnych nawierzchniach - zaznaczył.

Iga Świątek królową mączki? Sierzputowski stawia ją jako faworytkę

Sierzputowski zauważył, że Świątek jest obecnie najlepiej grającą tenisistką na mączce. - Iga jest o stopień wyżej od wszystkich rywalek. Ale to daje 55 procent punktów. Kolejne 45 procent zależy od innych czynników - powiedział.

Wpadła na dopingu, dziś walczy ze Świątek o finał Roland Garros. "Dla nas to wzór"

Czy Polka zdoła pokonać Brazylijkę Haddad Maię i awansować do finału? Były trener nie ma wątpliwości. - Teraz w Paryżu to ona jest główną kandydatką do triumfu - zakończył.

Początek meczu Igi Świątek nie wcześniej niż o godzinie 16:30. Relacja na żywo na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.