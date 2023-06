To będzie tajna broń Świątek w półfinale. Dostała dar od losu. Niespotykane

Iga Świątek (1. WTA) idzie jak burza przez Roland Garros. Polka bez większych problemów awansowała do ćwierćfinału, w którym zmierzyła się z Coco Gauff (6. WTA). Pierwszy set był wyrównany, ale pod koniec 22-latka przełamała przeciwniczkę i wygrała 6:4. W drugiej partii pokazała już całkowitą dominację, oddając zaledwie dwa gemy i awansując do półfinału turnieju. Na korcie spędziła zaledwie 90 minut, co może działać na jej korzyść w kolejnym starciu, w którym zmierzy się z Beatriz Haddad Maią (12. WTA).

Świątek - Haddad Maia w półfinale Roland Garros. Spora przewaga Polki w liczbie minut spędzonych na korcie

Brazylijka zameldowała się w półfinale pokonując Ons Jabeur 3:6, 7:6 (5), 6:1. Mecz trwał aż dwie godziny i 31 minut, co sprawia, że był to kolejny wyczerpujący pojedynek dla tej tenisistki na kortach Rolanda Garrosa. Najkrócej trwało starcie I rundy, kiedy w dwóch setach wyeliminowała Tatjanę Marię (67. WTA) - godzina i sześć minut. Później stoczyła trzy trzysetowe batalie - najdłużej walczyła z Sarą Sorribes-Tormo w IV rundzie (132. WTA), bo aż trzy godziny i 51 minut. Łącznie na korcie spędziła 12 godzin i 59 minut.

Zdecydowanie szybciej z rywalkami rozprawiała się Świątek. Najpierw w godzinę i kwadrans pokonała Cristinę Bucsę (70. WTA). O 15 minut dłużej trwało jej starcie z Claire Liu (102. WTA). Następnie w 52 minuty rozprawiła się z Xinyu Wang (80. WTA). Z kolei w 1/8 finału spędziła na korcie zaledwie 29 minut z powodu kreczu Łesi Curenko (66. WTA). Tym samym Polka rywalizowała łącznie przez 5 godzin i 36 minut, czyli o 7 godzin i 23 minuty mniej od Brazylijki, co może mieć kolosalne znaczenie w półfinale. Tym bardziej że do bezpośredniego spotkania Świątek z Hadad Maią zostały już niespełna 24 godziny.

Świątek na korcie: 5 godzin i 36 minut

Haddad Maia na korcie: 12 godzin i 59 minut

Świątek z szansą na rewanż

Do tej pory obie tenisistki mierzyły się tylko raz na zawodowych kortach - miało to miejsce w turnieju w Toronto w 2022 roku. Wówczas górą była Haddad Maia. Teraz to Polka będzie faworytką. Potwierdza to nie tylko liczba minut spędzonych na korcie w tegorocznej edycji, ale i liczba tytułów. Świątek wygrywała French Open dwukrotnie - w 2020 i 2022 roku.

Mecz Polki z Brazylijką zaplanowano na czwartek 8 czerwca. Będzie to drugi pojedynek na korcie od godziny 15:00. Zapraszamy do śledzenia relacji na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.