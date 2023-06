Można się rozejść. Iga Świątek dostała pytanie o trudy w RG. Niepodrabialna

Iga Światek (1. WTA) ponownie pokazała ogromną klasę i zameldowała się w półfinale Roland Garros. Polka w ćwierćfinale pokonała Amerykankę Coco Gauff (6. WTA) 6:4, 6:2. To siódma wygrana Świątek nad 19-latką z Atlanty i druga na paryskich kortem. Przed rokiem 22-latka wygrała w finale turnieju 6:1, 6:3.

- To nie był łatwy mecz. Pierwszy set był szczególnie wymagający. Coco wykorzystywała obecne warunki na korcie, więc jestem szczęśliwa, że potrafiłam sobie z tym poradzić i wygrać mecz. Ćwierćfinały są czasem najtrudniejszymi spotkaniami. Jestem szczęśliwa z powodu awansu do półfinału - stwierdziła zawodniczka.

- Jak na moje przygotowanie wpłynie fakt, że półfinał gram już jutro? W żaden sposób. Jestem do tego przyzwyczajona, a dotychczas nie spędziłam wiele czasu na korcie na tym turnieju. Dlatego cieszę się, że dziś był trudniejszy mecz, ale będę gotowa na jutro niezależnie od wszystkiego. Wiedziałam, że taka sytuacja może mieć miejsce od początku, więc byłam na to przygotowana - podkreślała polska tenisistka w rozmowie z Marion Bartoli na korcie Philippe'a Chatriera. Podziękowała jeszcze kibicom, z którymi ma nadzieję zobaczyć się podczas meczu półfinałowego.

Po rozmowie na korcie przyszła pora na wywiad z Eurosportem, w trakcie którego Iga Świątek podzieliła się kolejnymi spostrzeżeniami nt. meczu z Coco Gauff. - To był bardzo wymagający mecz. Coco grała dużo takich piłek, które były podatne na wiatr i to na pewno jej pomagało. Ja starałam się, jak najlepiej ustawić i w pewnym sensie grać cierpliwie.

- Plan na ten mecz? Zawsze mam konkretny plan na spotkanie. Z uwagi na to, że gramy z Coco praktycznie, co dwa turnieje, to nie będę tego zdradzać. Myślę, że sami po dokładnym obejrzeniu możecie trochę ogarnąć. Na każdy mecz mam plan, chociaż niektóre są bardziej skupione na mnie, inne na słabych stronach przeciwniczek. Cieszę się, że byłam w stanie go realizować.

- Dzisiejszy dzień poświęcę na to, żeby świętować, a o półfinale będą myślała jutro - zakończyła 22-latka.

W czwartkowym półfinale Iga Świątek zmierzy się z Brazylijką Beatriz Haddad Maią (14. WTA). Dotychczas obie tenisistki mierzyły się ze sobą tylko raz. W sierpniu 2022 roku Maia wygrała w 1/8 finału turnieju w Toronto 6:4, 3:6, 7:5.