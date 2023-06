Moment, w którym zamarła cała Polska. Świątek aż upadła z bólu

Iga Świątek bez większych trudności pokonuje kolejne szczeble Roland Garros. W Paryżu wyeliminowała Cristinę Bucsę, Claire Liu, Xinyu Wang i Łesię Curenko, a jej ćwierćfinałową rywalką była Coco Gauff.

Poważna sytuacja z udziałem Igi Świątek. Została trafiona przez Coco Gauff

W pierwszym secie Polka po zdobyciu break pointu prowadziła już 3:1, lecz po chwili rywalka odpowiedziała przełamaniem powrotnym i zmniejszyła stratę. Decydujący okazał się 10. gem, w którym Świątek po raz kolejny przełamała Amerykankę i wygrała 6:4.

W drugiej partii, przy stanie 1:1, Świątek musiała bronić się przed Gauff, która miała kilka okazji na przełamanie. Mecz stał się wyjątkowo zacięty. Wtedy przy jednej z wymian Gauff trafiła w Świątek. Chociaż nie zrobiła tego intencjonalnie, to Polka boleśnie odczuła skutki trafienia z niewielkiej odległości. Świątek po uderzeniu piłką w górną część uda upadła i przez długi czas się nie podnosiła. Gauff od razu przeprosiła Polkę. Pocieszeniem mogło być to, że ostatecznie to Świątek wygrała partię i wyszła na prowadzenie 2:1.

Od momentu trafienia raszynianka coraz bardziej dominowała na korcie. Po kolejnym przełamaniu wyszła na prowadzenie 4:2 i była blisko wygranej. Niedługo później było już 5:2, a po wykorzystaniu pierwszej piłki meczowej Świątek awansowała do półfinału.