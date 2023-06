Potencjalna rywalka Świątek pisze historię na Roland Garros. Czekano na to ponad 20 lat

Beatriz Haddad Maia (14. WTA) idzie jak burza podczas tegorocznego Rolanda Garrosa, przez co potwierdza określenia, że jest czarnym koniem turnieju. W świetnym stylu awansowała do ćwierćfinału rozgrywek, a w środę pokonała Ons Jabeur (7. WTA) 3:6, 7:6 (5), 6:1 i w półfinale zmierzy się ze zwyciężczynią starcia Iga Świątek (1. WTA) - Coco Gauff (6. WTA). Jej dokonania podczas francuskiego wydarzenia robią niemałe wrażenie.

Beatriz Haddad Maia tworzy niesamowitą historię. Kapitalne statystyki w Roland Garros

Haddad Maia rozegrała podczas tegorocznego Rolanda Garrosa już pięć spotkań, z czego aż cztery kończyły się po trzysetowych bojach. Jak poinformował portal OptaAce, Brazylijka jest zawodniczką, która spędziła w tym sezonie najwięcej czasu na korcie w jednym turnieju. Podczas paryskiego wydarzenia przebywała już na placu gry przez 12 godzin i 42 minuty.

Iga Świątek pod presją. Sabalenka napiera. Jej awans to fatalna wiadomość

Dzięki wygranej nad Jabeur stała się również pierwszą Brazylijką w historii ery otwartej, zapoczątkowanej w 1968 roku, która awansowała do półfinału Rolanda Garros. Jako pierwsza zawodniczka w dziejach dotarła też do najlepszej czwórki RG, wygrywając starcia 1/16, 1/8 oraz 1/4 finału po przegraniu pierwszego seta. "Wojowniczka" - napisało OptaAce.

Ponadto awans do półfinału spowodował, że 27-latka stała się drugą zawodniczką w historii swojego kraju, która doszła do półfinału wielkoszlemowego wydarzenia. Wcześniej, w 1968 roku, dokonała tego zmarła w 2018 roku Maria Bueno, która doszła do półfinału US Open. Haddad Maia jest też bez względu na płeć pierwszym reprezentantem Brazylii, który dotarł do półfinału Wielkiego Szlema od 2001 roku, kiedy zrobił to Gustavo Kuerten.

Beatriz Haddad Maia pozna swoją najbliższą rywalkę w półfinale Rolanda Garrosa już niebawem, ponieważ trwa aktualnie starcie Igi Świątek z Coco Gauff. Pierwszy set padł łupem raszynianki, która wygrała go 6:4.