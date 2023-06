Iga Świątek pod presją. Sabalenka napiera. Jej awans to fatalna wiadomość

Iga Świątek ma szansę obronić tytuł na kortach Rolanda Garrosa. Polka w czterech spotkaniach nie straciła jeszcze seta i pozwoliła rywalkom na wygranie jedynie dziewięciu gemów. W ćwierćfinale zmierzy się z Amerykanką Coco Gauff. Polka będzie faworytką, a żeby obronić pozycję liderki rankingu, wygrana jest wręcz koniecznością.

Wszystko przez bardzo dobrą postawę Aryny Sabalenki i jej awans do półfinału. Białorusinka, która rozgrywa najlepszy turniej w Paryżu (wcześniej docierała najdalej do trzeciej rundy), wywiera mocną presję na Świątek. Od początku roku wiceliderka zestawienia systematycznie zmniejszała stratę do Polki, a po rywalizacji w Roland Garros może ją nawet zdetronizować.

Polka broni dwóch tysięcy punktów za ubiegłoroczny triumf, a najgroźniejsza rywalka dokłada kolejne cenne punkty do swojego dorobku. To sprawia, że w rankingu WTA Live na prowadzeniu znajduje się już Sabalenka, która po awansie do półfinału na paryskich kortach ma na koncie 8012 punktów. Świątek ma w dorobku 7370 punktów, a po ewentualnym zwycięstwie nad Gauff będzie ich miała 7720.

Świątek musi obronić tytuł w Roland Garros, aby utrzymać prowadzenie w rankingu

Sytuacja skomplikuje się jeszcze bardziej, kiedy Sabalenka awansuje do finału Rolanda Garrosa. Białorusinka będzie miała wtedy 8532 punkty i Świątek, aby utrzymać prowadzenie w rankingu WTA, będzie musiała sięgnąć po trzecie trofeum w karierze. Triumf Polki sprawi, że będzie ona miała na koncie 8940 punktów i utrzyma przewagę nad najgroźniejszą rywalką. Tyle tylko, że zmaleje ona do 408 punktów.

Aktualna sytuacja w rankingu WTA Live:

1. Aryna Sabalenka - 8012 pkt

2. Iga Świątek - 7370 pkt

3. Jelena Rybakina - 5090 pkt

4. Caroline Garcia - 5025 pkt

5. Jessica Pegula - 4905 pkt

6. Ons Jabeur - 3961 pkt

7. Coco Gauff - 3435 pkt

8. Maria Sakkari - 3272 pkt

9. Petra Kvitova - 3102 pkt

10. Daria Kasatkina - 2735 pkt

Sabalenka w półfinale zmierzy się z Czeszką Karoliną Muchovą (43. WTA). Potencjalną rywalką Świątek będzie z kolei lepsza z pary Ons Jabeur (7. WTA) - Beatriz Haddad Maia (14. WTA).