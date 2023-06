Rywalka trafiła prosto w Igę Świątek. Polka upadła na kort. Świetnie się pozbierała

To nie był łatwy mecz. Idze Świątek przeszkadzały własne błędy, wiatr, a Coco Gauff robiła co mogła, by zatrzymać Polkę. W pewnym momencie przy siatce trafiła prosto w naszą tenisistkę. Ale szczęśliwie Świątek szybko się pozbierała i awansowała do półfinału Roland Garros (6:4, 6:2).

