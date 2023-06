Ekspertki oceniły szanse Świątek. Zero złudzeń. "Nie można się z tym kłócić"

Iga Świątek (1. WTA) nie namęczyła się w 1/8 finału Roland Garros. Wyszła na kort, by zmierzyć się z Ukrainką Łesią Curenko (66.), ale nie skończyły one nawet pierwszego seta. Przy stanie 5:1 w gemach dla Polki jej rywalka skreczowała. - Mam coś podobnego do Rybakiny, wirusa czy cokolwiek to jest. Moje ciało nie mogło sobie z tym poradzić - tłumaczyła później na konferencji prasowej Ukrainka.

Świątek w ćwierćfinale zmierzy się z Coco Gauff (6.), a więc jedną z najlepszych zawodniczek ze Stanów Zjednoczonych. Obie zawodniczki znają się bardzo dobrze. Dotychczas mierzyły się sześciokrotnie i bilans tych spotkań zdecydowanie przemawia za Świątek. Na to właśnie zwróciła uwagę Martina Navratilova, wielokrotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych.

- Muszę postawić na Świątek. To znaczy, ich bilans... Nie można się z tym kłócić. Może na trawie dałabym Coco szanse 50 na 50, ale nie na tej nawierzchni. Nie. Opierając się na historii, nie można wybrać inaczej. Z czasem może nas to zaskoczyć, ale jeszcze nie teraz - stwierdziła wprost cytowana przez oficjalną stronę WTA.

Zdanie w tej sprawie wygłosiła też Pam Shriver, która triumfowała w wielu turniejach Wielkiego Szlema w deblu. - Kiedyś Coco pokona Świątek, ale nie sądzę, że to stanie się w Roland Garros. Myślę, że większość ludzi postawiłaby wszystkie żetony na Igę - stwierdziła.

Co więc musiałoby się stać, żeby szanse Coco Gauff w starciu z Igą Świątek były większe? - [Gauff] musi dobrze serwować, rotować podaniami. Serwować dużo na ciało, żeby Świątek nie mogła złapać returnu. I musi mieć bekhend w gotowości. Zmieniać kierunek piłki, bo jeśli Świątek uderza forhendem w biegu, nie jest tak dobra. Nikt nie jest tak mocny w odbijaniu piłki z rogu kortu, jak wtedy, gdy jest na środku. Musi trzymać się linii bocznych - podsumowała Navratilova.

Iga Świątek to triumfatorka zeszłorocznego Roland Garros. Jej mecz z Coco Gauff w ćwierćfinale tegorocznej edycji odbędzie się w środę 7 czerwca. Będzie to drugie spotkanie rozgrywane na korcie głównym. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z tego wydarzenia w Sport.pl i aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.