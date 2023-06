Jest godzina meczu Igi Świątek w ćwierćfinale. Gorzej być nie mogło

Iga Świątek (1. WTA) bardzo dobrze radzi sobie na kortach Rolanda Garrosa. Polka bez żadnych problemów awansowała do ćwierćfinału, straciwszy po drodze jedynie dziewięć gemów. Największy pokaz mocy zaprezentowała w meczu trzeciej rundy, kiedy rozbiła Chinkę Xinyu Wang (80. WTA) 6:0, 6:0.

REKLAMA

Zobacz wideo Kawulski zobaczył swoje zdjęcie sprzed 18 lat. Jaki był wtedy sufit KSW?

Wiadomo, o której kolejny mecz Świątek w Roland Garros

W czwartej rundzie Świątek spędziła na korcie jedynie 29 minut. Liderka rankingu mierzyła się na tym etapie z Ukrainką Łesią Curenko (66. WTA), która już w trakcie meczu sygnalizowała swojemu teamowi problemy zdrowotne. Finalnie, przy stanie 5:1 dla rywalki, zrezygnowała z dalszej gry.

W ćwierćfinale 22-letnia Polka spotka się z Amerykanką Coco Gauff (6. WTA). Już na tym etapie dojdzie tym samym do powtórki finału z ubiegłego roku, gdzie Świątek pokonała rywalkę 6:1, 6:3. Będzie to już siódme spotkanie obu zawodniczek. Jak do tej pory Gauff nie potrafiła znaleźć sposobu na znacznie doświadczoną Polkę i za każdym razem ponosiła porażkę. Dodatkowo nie zdołała ugrać liderce rankingu nawet seta.

Tenisistce i piłkarce urodziły się bliźniaki. "Nowa przygoda" byłej szóstej rakiety świata

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Mecz Świątek z Gauff odbędzie się w środę 7 czerwca. Wiadomo już, że będzie to drugie spotkanie na korcie Philippe'a Chatriera. W pierwszym starciu o miejsce w półfinale zmierzą się Ons Jabeur (7. WTA) i Beatriz Haddad Maia (14.WTA). Tunezyjka i Brazylijka rozpoczną grać o godzinie 11:00. Można się więc spodziewać, że mecz Polki i Amerykanki rozpocznie się w okolicach godziny 12:30-13.

To zła informacja dla kibiców w Polsce, gdyż o tej porze większość osób będzie w pracy. To także podtrzymanie passy meczów Świątek nierozgrywanych w sesji wieczornej. Podczas tegorocznej edycji Roland Garros Świątek najpóźniej zaczęła mecz 1/8 finału z Curenko - około godziny 19:00. Mecz ten był zaplanowany na wcześniejszą godzinę, ale zawodniczki musiały poczekać dłużej ze względu na przedłużające się inne spotkanie. Z Liu i Wang Świątek grała natomiast o godzinie 15:30.

Gauff w drodze do ćwierćfinału tegorocznego Rolanda Garrosa straciła dwa sety. Pierwszego w meczu otwarcia z Hiszpanką Rebeką Masarovą (71. WTA), a drugiego w trzeciej rundzie z 16-latką z Rosji, Mirrą Andriejewą (143. WTA). W obu przypadkach Amerykanka przegrywała pierwsze sety, by w dwóch kolejnych nie dać rywalkom żadnych szans.