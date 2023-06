Tenisistce i piłkarce urodziły się bliźniaki. "Nowa przygoda" byłej szóstej rakiety świata

Carla Suarez Navarro przez lata była jedną z najbardziej rozpoznawalnych hiszpańskich tenisistek. Najwyższe miejsce w światowym rankingu zajmowała w lutym 2016 roku, kiedy została sklasyfikowana na szóstej lokacie. W 2020 roku zakończyła wieloletnią karierę, w trakcie której wygrała dwa turnieje. Teraz w jej życiu doszło do sporych zmian.

Suarez Navarro i Garcia powitały na świecie swoje dzieci. "Jesteśmy 4-osobową rodziną"

Suarez Navarro od lat jest związana z piłkarką Olgą Garcią. W grudniu panie 2022 r. poinformowały, że spodziewają się dziecka. W marcu okazało się z kolei, że tenisistka oczekuje bliźniaków. - BLIŹNIAKI W DRODZE! - napisała podekscytowana w mediach społecznościowych.

W poniedziałek w mediach społecznościowych Garcii pojawił się wpis, w którym piłkarka powitała na świecie swoje pociechy. - Cześć wszystkim! Nareszcie Noa i Ona są już z nami! Urodzili się: 02/06/2023. Bardzo się cieszymy, że jesteśmy czteroosobową rodziną. Carla będę Ci dozgonnie wdzięczna za to, że dałaś mi najpiękniejszy prezent urodzinowy, jaki można mieć i za to, że jesteś prawdziwą wojowniczką i odważną kobietą - czytamy na Instagramie.

- Rozpoczynamy nową przygodę przepełnioną szczęściem i miłością! - dodała świeżo upieczona mama.

Ostatnie lata były bardzo trudne dla Suarez Navarro. W 2020 roku zawodniczka poinformowała, że wykryto u niej nowotwór, co przełożyło się na decyzję o zakończeniu kariery. Z czasem udało jej się wrócić do zdrowia i wystartować w igrzyskach olimpijskich w Tokio w 2021 roku, gdzie dotarła do drugiej rundy. Później definitywnie zakończyła zawodową przygodę z tenisem.

Była już hiszpańska tenisistka w trakcie kariery siedmiokrotnie docierała do ćwierćfinału turniejów wielkoszlemowych. Trzy razy dokonała tego w Australian Open (2009, 2016 i 2018) oraz dwa razy w French Open (2008 i 2014) i US Open (2013 i 2018).